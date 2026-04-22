Названа специя, помогающая при высоком кровяном давлении

Эта приправа, в частности, способствует расширению и расслаблению кровеносных сосудов.

Поскольку орегано действует как антиоксидант и расслабляет кровеносные сосуды, оно может помочь снизить кровяное давление и поддерживать его на здоровом уровне. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверила магистр наук, врач Мэгги Мун.

Издание объяснило, благодаря каким механизмам орегано положительно влияет на давление.

1. Борется с окислительным стрессом и воспалением

Исследование, опубликованное в Science Direct, показало, что два соединения орегано – карвакрол и тимол – при определенных обстоятельствах могут оказывать антиоксидантное действие, потенциально помогая уменьшить окислительный стресс. Однако, как отмечается, необходимы дополнительные исследования этой проблемы.

В статье объясняется, что окислительный стресс и воспаление способствуют повреждению и дисфункции клеток кровеносных сосудов и нервной системы, что может приводить к высокому кровяному давлению. Между тем исследования на людях и животных свидетельствуют, что орегано снижает маркеры окислительного стресса.

2. Может расслаблять кровеносные сосуды

Суженные, плотные и жесткие кровеносные сосуды могут привести к высокому кровяному давлению. Однако отмечается, что при употреблении орегано благодаря карвакролу они могут стать более расслабленными и открытыми.

"Карвакрол действует как расширитель кровеносных сосудов, открывая их для улучшения кровотока от сердца к остальным частям тела, помогая поддерживать здоровое кровяное давление", – пишет автор.

3. Может снизить уровень вредного холестерина

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Science & Nutrition, соединения в составе орегано, помогающие бороться с окислительным стрессом и воспалением, также могут поддерживать здоровье сердца и кровяное давление, снижая уровень холестерина. Речь идет о предотвращении жировых отложений в артериях, которые сужают кровеносные сосуды. Это накопление бляшек известно как атеросклероз.

4. Предотвращает сужение кровеносных сосудов

Ускоренное поступление кальция в гладкомышечные клетки может привести к сужению кровеносных сосудов, что затрудняет кровоток. Исследование, опубликованное в журнале Molecules, свидетельствует, что орегано уменьшает приток кальция к гладким мышцам, способствуя здоровью кровеносных сосудов.

Что еще нужно знать об орегано

Орегано используется в народной медицине для лечения различных заболеваний: астмы, проблем с желудком, общих инфекций. Однако, пишет издание, чтобы лучше понять его влияние, необходимы клинические исследования.

"Орегано само по себе может и не снижать кровяное давление, но оно обеспечит организм питательными веществами, которые опосредованно способствуют здоровью сердца в рамках разнообразного и сбалансированного здорового питания, особенно если оно помогает заменить соль", – говорится в статье.

Эту специю можно использовать в свежем или сушеном виде для приготовления чая, добавления в блюда. Употребление эфирного масла орегано внутрь не рекомендуется, отмечает автор.

Впрочем, отмечается, что слишком много орегано может вызвать побочные эффекты у некоторых людей, например, аллергию.

"Будьте осторожны при сочетании с противодиабетическими препаратами, поскольку исследования in vitro и на животных показывают, что экстракты орегано могут снижать уровень глюкозы в крови... Орегано теоретически может усиливать кровотечение при приеме с антикоагулянтами или антитромбоцитарными препаратами", – предупреждает издание.

В связи с этим важно проконсультироваться с врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства и хотите включить в свой рацион орегано.

Ранее УНИАН писал, как снизить сахар в крови с помощью имбиря. Эксперты отмечают, что эта специя содержит мощные полифенолы, такие как гингерол, которые борются с воспалением, а это может опосредованно помочь сбалансировать уровень сахара в крови.

Вас также могут заинтересовать новости: