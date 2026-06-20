Черника или бананы: ученые поставили точку в споре, что полезнее

Выбор между черникой и бананами зависит от целей человека.

Черника и бананы считаются одними из самых полезных фруктов для ежедневного рациона. Оба фрукта помогают поддерживать уровень энергии и содержат важныепитательные вещества, однако их влияние на организм имеет свои особенности.

Ученые отметили, что бананы и черника содержат схожее количество углеводов и клетчатки, которые играют ключевую роль в обеспечении организма энергией, передает Verywellhealth. Отмечается, что средний банан содержит около 27 граммов углеводов и более 3 граммов клетчатки, тогда как чашка черники обеспечивает около 21,5 грамма углеводов и 3,5 грамма клетчатки.

Углеводы после употребления превращаются в глюкозу, которая служит основным источником энергии для мозга, мышц и других тканей организма. Клетчатка, в свою очередь, замедляет процесс пищеварения и способствует более постепенному высвобождению энергии.

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Ученые указали, что бананы могут иметь небольшое преимущество для быстрого восполнения сил благодаря более высокому содержанию витамина B6, который участвует в преобразовании пищи в энергию. Поэтому этот фрукт часто рекомендуют употреблять перед тренировками и другой физической активностью.

В то же время черника считается более полезной для контроля уровня сахара в крови. Ее гликемический индекс составляет около 25, тогда как у банана этот показатель достигает 49. Несмотря на то что оба значения относятся к низкому гликемическому диапазону, черника вызывает более медленный рост уровня глюкозы после еды.

Кроме того, черника богата антоцианами и другими полифенолами – растительными соединениями, которые могут повышать чувствительность организма к инсулину и способствовать поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

Специалисты подчеркнули, что выбор между черникой и бананами зависит от целей человека. Если необходим быстрый источник энергии перед физической нагрузкой, лучше подойдет банан. Для тех, кто стремится контролировать уровень сахара в крови и поддерживать метаболическое здоровье, более предпочтительным вариантом может стать черника.

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