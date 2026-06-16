Что будет с организмом, если каждый день есть миндаль: диетолог назвала 6 преимуществ этих орехов

Миндаль богат полезными жирами, магнием и другими питательными веществами.

Если ежедневно съедать примерно 23 орешка миндаля, вы обеспечите организм клетчаткой, полезными жирами, магнием и другими питательными веществами, пишет магистр здравоохранения, дипломированный врач, диетолог Синтия Сасс в издании Health.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, по сравнению с другими орехами миндаль содержит, пожалуй, больше всего клетчатки, белка, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, магния, кальция, железа, фолиевой кислоты и других питательных веществ.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах сырого миндаля (примерно три четверти стакана) – около 600 калорий, 51,1 г жиров, 10,8 г клетчатки, 21,4 г белка, 57 микрограммов биотина, 254 миллиграмма кальция, 503 мг фосфора, 258 мг магния, 0,91 мг меди.

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"Употребление миндаля не несет большого риска. Однако он может вызвать серьезную и потенциально опасную для жизни реакцию у людей с аллергией на миндаль. Не ешьте миндаль, если у вас аллергия на него или на орехи", – предупредила автор.

Она назвала 6 преимуществ миндаля для здоровья.

1. Улучшает здоровье кишечника

Как отметила диетолог, миндаль может помочь вашим кишечным бактериям лучше работать. Исследование 2022 года, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что у взрослых, которые ели миндаль, было больше бутирата, чем у тех, кто его не ел. Это свидетельствует о хорошем функционировании кишечных бактерий у тех, кто ест миндаль.

"Бутират – это тип жирной кислоты, которая образуется, когда кишечные микробы перерабатывают пищевые волокна, которые ваш организм не может переварить", – пояснила диетолог.

По ее словам, миндаль и его кожица считаются пребиотиками, поскольку способствуют размножению полезных кишечных бактерий. Когда кишечные бактерии чувствуют себя хорошо, они вырабатывают больше бутирата. Последний положительно влияет на здоровье и даже может предотвратить некоторые метаболические заболевания, сообщила эксперт.

2. Миндаль защищает сердце

Миндаль защищает ваше сердце несколькими способами, утверждает Сасс. Она объяснила, что эти орехи поддерживают уровень "хорошего" холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), одновременно снижая уровень "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Также миндаль помогает снизить кровяное давление. А как известно, высокое кровяное давление, или гипертония, создает дополнительную нагрузку на органы, в частности на сердце и сосудистую систему.

"Миндаль и другие орехи также могут улучшить функцию сосудов, то есть они помогают кровеносным сосудам расслабиться и уменьшить жесткость артерий", – рассказала автор.

Исследования показали, что у людей с высоким уровнем холестерина, включивших миндаль в свой рацион, снизился уровень ЛПНП, при этом сохранился уровень ЛПВП, в отличие от тех, кто не ел орехи. Кроме того, у тех, кто употреблял миндаль, уменьшилось количество жира на животе и ногах.

3. Миндаль обеспечивает антиоксидантами

Миндаль богат антиоксидантами, в частности витамином Е. Последний, как отметила Сасс, защищает организм от свободных радикалов, которые могут повредить клетки, ткани и органы. Это повреждение приводит к преждевременному старению и болезням.

"Витамин Е также поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление, помогает расширять кровеносные сосуды для улучшения кровотока и защищает от нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера", – рассказала диетолог.

4. Миндаль снабжает организм питательными веществами

Миндаль богат питательными веществами. В частности, в нем содержатся мононенасыщенные и полиненасыщенные полезные жиры, которые, по словам Сасс, могут снизить уровень "плохого" холестерина.

"Магний – еще одно питательное вещество, которое содержится в большом количестве в миндале. Он играет определенную роль в функционировании нервов и мышц, поддерживает стабильное сердцебиение и помогает костям оставаться крепкими. Он также поддерживает здоровую иммунную систему", – сообщила она.

5. Миндаль помогает контролировать вес

Как отметила автор, миндаль – один из лучших орехов для контроля веса, ведь доказано, что он улучшает индекс массы тела, окружность талии и борется с жиром, который накапливается вокруг внутренних органов.

"Кроме того, миндаль помогает подавить голод. В результате вы можете заметить, что едите меньше других продуктов. Миндаль может помочь вам контролировать уровень сахара в крови и использовать больше энергии в состоянии покоя", – заверила она.

6. Миндаль поддерживает здоровье кожи

По словам Сасс, женщинам в менопаузе стоит включить в рацион миндаль. Исследование, проведенное среди участниц постменопаузального периода, показало, что у тех, кто ел эти орехи, было меньше морщин и лучший цвет кожи.

Ранее УНИАН писал о орехе, который нужно есть каждый день, чтобы сердце было здоровым. Кардиолог Надим Гелу рекомендует ежедневно употреблять грецкие орехи, в которых много омега-3 жирных кислот. Как известно, они снижают уровень триглицеридов, которые могут повышать уровень вредного холестерина в крови.

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