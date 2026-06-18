Что есть против боли в суставах: ревматологи назвали 5 продуктов

Эти продукты помогают бороться с воспалением, облегчают симптомы артрита и аутоиммунных заболеваний.

Людям, страдающим артритом, хронической болью в суставах, волчанкой, подагрой и другими воспалительными заболеваниями, стоит обратить особое внимание на рацион.

По словам ревматологов, некоторые продукты способны помочь организму уменьшить воспалительные процессы и поддержать здоровье суставов, пишет Verywellhealth. Они отметили, что диета - это мощный инструмент, хотя и не волшебное средство от болезни.

Оливковое масло

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Одним из самых полезных продуктов ревматологи назвали оливковое масло первого холодного отжима. Оно содержит олеокантал - соединение, которое обладает противовоспалительными свойствами. По словам специалистов, действие этого вещества напоминает эффект ибупрофена. Кроме того, оливковое масло способствует защите сосудов и положительно влиять на иммунную систему.

Жирная рыба

Ревматологи также рекомендуют включать в рацион жирную рыбу дважді в неделю.

Особенно полезными считаются:

лосось;

скумбрия;

сардины;

анчоусы.

Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые считаются одними из наиболее изученных питательных веществ в ревматологии. Регулярное потребление омега-3 может быть связано со снижением риска развития некоторых аутоиммунных заболеваний.

Продукты, богатые клетчаткой

Еще один важный компонент противовоспалительного питания – клетчатка.

Специалисты советуют получать ее из натуральных продуктов:

овощей;

фруктов;

бобовых;

цельнозерновых продуктов.

По словам врачей, достаточное количество клетчатки помогает уменьшать воспаление, поддерживать здоровый вес и положительно влияет на работу кишечника.

Ферментированные продукты

Особое внимание ревматологи посоветовали уделять ферментированным продуктам:

квашеной капусте;

кимчи;

другим продуктам естественного брожения.

Эксперты объяснили, что здоровье кишечного микробиома напрямую связано с работой иммунной системы. В частности, регулярное употребление ферментированных продуктов способствует увеличению разнообразия полезных бактерий и может снижать маркеры воспаления в организме.

Орехи

Еще одним продуктом, который специалисты рекомендовали иметь дома каждому пациенту с ревматологическими заболеваниями, являются орехи, особенно миндаль.

Они содержат белок, клетчатку и полезные ненасыщенные жиры, которые помогают поддерживать здоровье сердца и способствуют снижению воспалительных процессов.

Другие новости о питании

Диетологи назвали универсальную специю, которая отлично подходит бдля поддержания здоровья мозга, сердца и кишечника. Для повседневного рациона достаточно от половины до одной чайной ложки этой специи в день. Диетологи посоветовали смешивать ее с черным перцем для лучшей усвояемости.

Также лиетологи назвали 8 самых полезных рыбных консервов, которые помогут поддержать здоровье.

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