Что есть против боли в суставах: ревматологи назвали 5 продуктов

Людям, страдающим артритом, хронической болью в суставах, волчанкой, подагрой и другими воспалительными заболеваниями, стоит обратить особое внимание на рацион.
По словам ревматологов, некоторые продукты способны помочь организму уменьшить воспалительные процессы и поддержать здоровье суставов, пишет Verywellhealth. Они отметили, что диета - это мощный инструмент, хотя и не волшебное средство от болезни.
Оливковое масло
Одним из самых полезных продуктов ревматологи назвали оливковое масло первого холодного отжима. Оно содержит олеокантал - соединение, которое обладает противовоспалительными свойствами. По словам специалистов, действие этого вещества напоминает эффект ибупрофена. Кроме того, оливковое масло способствует защите сосудов и положительно влиять на иммунную систему.
Жирная рыба
Ревматологи также рекомендуют включать в рацион жирную рыбу дважді в неделю.
Особенно полезными считаются:
- лосось;
- скумбрия;
- сардины;
- анчоусы.
Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые считаются одними из наиболее изученных питательных веществ в ревматологии. Регулярное потребление омега-3 может быть связано со снижением риска развития некоторых аутоиммунных заболеваний.
Продукты, богатые клетчаткой
Еще один важный компонент противовоспалительного питания – клетчатка.
Специалисты советуют получать ее из натуральных продуктов:
- овощей;
- фруктов;
- бобовых;
- цельнозерновых продуктов.
По словам врачей, достаточное количество клетчатки помогает уменьшать воспаление, поддерживать здоровый вес и положительно влияет на работу кишечника.
Ферментированные продукты
Особое внимание ревматологи посоветовали уделять ферментированным продуктам:
- квашеной капусте;
- кимчи;
- другим продуктам естественного брожения.
Эксперты объяснили, что здоровье кишечного микробиома напрямую связано с работой иммунной системы. В частности, регулярное употребление ферментированных продуктов способствует увеличению разнообразия полезных бактерий и может снижать маркеры воспаления в организме.
Орехи
Еще одним продуктом, который специалисты рекомендовали иметь дома каждому пациенту с ревматологическими заболеваниями, являются орехи, особенно миндаль.
Они содержат белок, клетчатку и полезные ненасыщенные жиры, которые помогают поддерживать здоровье сердца и способствуют снижению воспалительных процессов.
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