8 самых полезных рыбных консервов: диетологи составили список

Эти продукты набирают все большую популярность и диетологи объяснили, почему.

Консервированная рыба стремительно набирает популярность во всем мире. Диетологи объяснили этот тренд высоким содержанием белка, омега-3 жирных кислот и других важных для организма веществ.

Эксперты составили список лучших видов консервированной рыбы, которые помогут увеличить потребление белка без лишних затрат, пишет Goodhousekeeping.

Тунец

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Первое место занимает тунец, который содержит около 29 граммов белка на 100 граммов продукта. Кроме того, он богат витамином B12 и селеном, которые поддерживают обмен веществ и помогают сохранять энергию в течение дня.

Специалисты рекомендовали добавлять тунца в салаты, боулы или готовить из него легкие закуски.

Сардины

Сардины содержат почти 25 граммов белка на 100 граммов и являются одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. Также в них присутствуют кальций и витамин D благодаря съедобным мягким косточкам.

Эксперты отметили, что сардины хорошо сочетаются с тостами, авокадо, крекерами и блюдами из риса.

В рейтинг также попали:

сельдь - около 25 г белка на 100 г;

мидии - около 24 г белка;

форель - около 21 г белка;

скумбрия - около 20 г белка;

лосось - почти 20 г белка;

устрицы - содержат меньше белка, но богаты цинком, железом и витамином B12.

По словам диетологов, лосось, скумбрия, сельдь и форель особенно ценны благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца и мозга.

Полезна ли консервированная рыба

Диетологи подчеркнули, что консервированная рыба может быть не менее питательной, чем свежая. Она содержит белок, витамин D, селен, витамины группы B и полезные жирные кислоты.

При этом важно обращать внимание на состав продукта. Рыба в масле обычно содержит больше калорий, а маринованные и ароматизированные варианты могут отличаться повышенным содержанием соли.

Как часто можно есть консервированную рыбу

Эксперты считают, что сардины, лосось, сельдь, форель и скумбрию можно употреблять несколько раз в неделю. Эти виды относятся к продуктам с низким содержанием ртути и считаются безопасным выбором для большинства людей.

В то же время некоторые виды тунца могут накапливать больше ртути, поэтому их рекомендуют употреблять умеренно и чередовать с другими источниками белка.

Диетологи отметили, что консервированная рыба остается одним из самых доступных способов увеличить потребление белка и полезных омега-3 жирных кислот без сложного приготовления и значительных затрат.

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