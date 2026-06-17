Что полезнее при диабете - банан или апельсин: ученые дали четкий ответ

Они посоветовали соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать влияние фруктов на уровень сахара в крови.

Апельсины и бананы считаются одними из самых популярных фруктов, но их влияние на уровень сахара в крови сильно отличается.

Ученые рассказали, какой из них лучше подходит людям, следящим за уровнем глюкозы или страдающим диабетом, пишет Verywellhealth. Как выяснилось, преимущество в этом вопросе имеет апельсин. Специалисты объяснили это более низким гликемическим индексом (ГИ) - показателем, который отражает скорость повышения уровня сахара в крови после употребления продукта.

У апельсина гликемический индекс составляет около 35, тогда как у банана этот показатель достигает 48. Благодаря этому цитрус вызывает более плавное повышение уровня глюкозы.

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Почему апельсин считается более полезным

Кроме низкого гликемического индекса, апельсины содержат меньше углеводов и калорий. В одном среднем плоде содержится около 15,5 грамма углеводов, тогда как в банане - почти 27 граммов.

Еще одним преимуществом апельсинов является высокое содержание витамина С. Один фрукт способен обеспечить более 70% суточной потребности взрослого человека в этом витамине.

Кроме того, апельсины богаты растворимой клетчаткой - цитрусовым пектином. Это вещество замедляет пищеварение и усвоение глюкозы, помогая избегать резких скачков сахара после еды.

Бананы тоже могут быть полезны

Несмотря на более высокий гликемический индекс, бананы не стоит исключать из рациона. Они содержат большое количество калия, магния и клетчатки, а также особый вид углеводов - резистентный крахмал.

Особенно много такого крахмала находится в слегка недозрелых или зеленых бананах. Исследования показали, что он может способствовать улучшению чувствительности к инсулину и снижению уровня сахара натощак.

Специалисты отметили, что для людей с диабетом лучше выбирать менее спелые бананы и употреблять их небольшими порциями.

Как есть фрукты при диабете

Ученые посоветовали соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать влияние фруктов на уровень глюкозы:

употреблять фрукты целиком, а не в виде соков;

сочетать их с белками или полезными жирами;

контролировать размер порций;

отдавать предпочтение менее спелым бананам.

Например, банан или апельсин можно съесть вместе с орехами, йогуртом, семенами или сыром.

Подводя итоги, ученые отметили, что оба фрукта могут быть частью здорового рациона. Однако если главная цель - контроль уровня сахара в крови, апельсин считается более предпочтительным вариантом благодаря низкому гликемическому индексу, меньшему количеству углеводов и высокому содержанию полезной клетчатки.

Другие новости о питании при диабете

Ранее диетологи назвали 5 продуктов, которыеми можно ужинать при сахарном диабете. Они отметили, что вечерний рацион должен включать продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами.

Также недавно диетологи перечислили скрытые признаки повышенного уровня сахара. Они отметили, что очень многие вообще не замечают эти 7 симптомов.

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