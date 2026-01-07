Названы 5 добавок, которые нельзя употреблять при гипертонии

Чтобы не причинить вред здоровью, от них лучше оказать вовсе.

Контроль за гипертонией необходим для снижения риска других заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

Для наилучшего контроля высокого кровяного давления может потребоваться избегать определенных добавок, поскольку они могут влиять на давление или снижать эффективность лекарств от гипертонии, пишет Health.

1. Витамин D

Витамин D может помочь в лечении гипертонии, особенно в дозах от 200 до 8000 международных единиц (МЕ) в день. Дозы витамина D, превышающие 10 000 МЕ в день, могут привести к побочным эффектам, таким как высокий уровень кальция (гиперкальциемия).

Высокие дозы витамина D также могут взаимодействовать с некоторыми мочегонными средствами, используемыми для лечения высокого кровяного давления. Это взаимодействие может привести к тому, что организм не будет выводить достаточное количество кальция, повышая его уровень и, возможно, повышая кровяное давление.

2. Корень солодки

Солодка содержит глицирризиновую кислоту (ГК), компонент, который может повышать кровяное давление и вызывать серьезные побочные эффекты при гипертонии. Было показано, что дозы ГК всего 100 миллиграммов в день повышают кровяное давление.

Добавка может повлиять на эффективность лекарств от артериального давления и повысить риск побочных эффектов. В частности, корень солодки может повышать уровень натрия и снижать уровень калия в организме. Этот эффект в сочетании с диуретиком может привести к опасно низкому уровню калия.

При гипертонии лучше избегать использования продуктов, содержащих корень солодки.

3. Зверобой

Зверобой ослабляет действие многих лекарств, в том числе некоторых, используемых для лечения высокого кровяного давления.

Примеры лекарств от артериального давления, взаимодействующих со зверобоем:

прокардия (нифедипин);

талинолол;

верелан (верапамил).

Эти взаимодействия, вероятно, происходят потому, что зверобой блокирует усвоение лекарств организмом.

4. Арника

Эксперты не рекомендуют принимать арнику внутрь из-за риска серьезных побочных эффектов. Они могут включать повышение артериального давления, усиление кровотечения, рвоту, диарею и повреждение сердца или других органов.

5. Горький апельсин

Горький апельсин содержит п-синефрин, тип стимулятора, похожий на эфедрин. А эфедрин может вызывать проблемы со здоровьем, такие как инсульт и инфаркт.

Исследования показали, что добавки с горьким апельсином могут повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Добавка также может повысить риск других серьезных побочных эффектов, таких как инсульт и инфаркт.

А вот горький апельсин, содержащийся в пище и напитках, не влияет на артериальное давление или вызовет эти побочные эффекты.

