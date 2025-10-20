Этот напиток удивительно универсальный и вы можете наслаждаться им как со сладким, так и соленым вкусом.

Протеин имеет солидную историю в качестве средства для похудения. Но количество богатых белком напитков, обещающих помочь похудеть, может сбить с толку.

Если вы ищете простой напиток с высоким содержанием белка, который действительно поможет похудеть, обратите внимание на неподслащенный обезжиренный кефир, пишет Eatingwell.

Этот напиток не только богат белком, но и содержит пробиотики, витамины и минералы. Кроме того, он невероятно универсален. Эксперты по питанию рассказали, почему несладкий простой обезжиренный кефир так эффективен для похудения.

Кефир помогает поддерживать чувство сытости

"Доказано, что употребление насыщающих продуктов приводит к общему снижению ежедневного потребления калорий, что со временем способствует снижению веса", - объяснила диетолог Мэнди Энрайт и добавила, что кефир действительно справляется с этой задачей благодаря содержанию белка. Одна чашка несладкого обезжиренного кефира содержит около 9 граммов белка.

Белок контролирует аппетит несколькими способами. Помимо подавления гормонов, вызывающих голод, он также стимулирует выработку гормонов, вызывающих чувство сытости. Если этого недостаточно, увеличение потребления богатых белком продуктов.

Обеспечивает защитные пробиотики

Кефир, богатый живыми и активными культурами, содержит множество полезных живых бактерий, известных как пробиотики. Эти живые бактерии очень полезны для здоровья, отметила диетолог-нутрициолог Моник Ришар. "Сбалансированный кишечный микробиом связан с улучшением метаболизма, чувствительностью к инсулину и уменьшением воспаления - всеми факторами, связанными со здоровой регуляцией веса", - отметила специалист.

Исследования показали, что некоторые пробиотические штаммы, включая Lactobacillus, содержащиеся в кефире, могут способствовать предотвращению набора веса и снижению веса у людей с избыточным весом или ожирением.

Кефир уменьшает воспаление

Вы можете не сразу связать воспаление с массой тела. Но связь реальна. Жировые клетки вырабатывают провоспалительные гормоны. Со временем это может привести к хроническому слабо выраженному воспалению у людей с избыточным весом или ожирением. Это не только повышает риск развития хронических заболеваний. Хроническое воспаление также может затруднять эффективное использование организмом собственного инсулина. Это, в свою очередь, может привести к еще большему набору веса.

По словам Энрайт, кефир содержит несколько штаммов противовоспалительных пробиотиков.

Полезно для сахара в крови

Поддержание стабильного уровня сахара в крови может помочь предотвратить резкие скачки, вызывающие чувство голода, усталость и раздражительность. Нежирный несладкий кефир богат белком, но при этом содержит мало сахара. Такое сочетание питательных веществ помогает поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови.

"Было доказано, что кефир способствует гликемическому контролю, обеспечивая более стабильный уровень голода и энергии, что может помочь уменьшить тягу к еде и переедание", - сказала диетолог Габриэль Кишнер.

Другие новости о пользе кефира

Известно, что кефир полезен для здоровья кишечника, но у него есть еще множество полезных свойств. В частности, кефир может помогать бороться с инфекциями, регулировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровье сердца, способствовать снижению веса и не только.

