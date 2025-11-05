Эти чаи способны естественным образом нормализовать давление и обуздать гипертонию. Особенно заметным будет эффект, если пить эти чаи регулярно.

Высокое артериальное давление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Одним из простых способов, который может помочь, является чай.

Как пишет Health, он не заменяет медикаментозное лечение, но включение чая в рацион может стать небольшим, но эффективным шагом к улучшению здоровья сердца.

1. Чай из гибискуса

Видео дня

Этот чай готовят из высушенных лепестков цветка гибискуса. Он не содержит кофеина и обладает ярким, терпким вкусом. Антиоксиданты в этом чае поддерживать здоровье кровеносных сосудов и способствовать их расслаблению, что, в свою очередь, может способствовать снижению артериального давления.

В одном исследовании у людей, выпивавших две чашки чая из гибискуса ежедневно, наблюдалось значительное снижение артериального давления по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

2. Зеленый чай

Один из ключевых антиоксидантов в зеленом чае, катехины, может способствовать поддержанию эластичности кровеносных сосудов и улучшению кровообращения. Эти соединения также обладают противовоспалительным действием, что способствует общему здоровью сердечно-сосудистой системы.

Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может оказывать небольшое, но значимое влияние на артериальное давление. У людей, регулярно употребляющих зеленый чай, наблюдается снижение артериального давления. Большинство исследований показывают, что для достижения положительного эффекта достаточно двух-четырех чашек зеленого чая в день.

3. Ромашковый чай

Ромашковый чай помогает расслабиться, но он также может поддерживать нормальное артериальное давление. Стресс и плохой сон связаны с повышенным риском развития гипертонии. Успокаивающие свойства ромашки могут косвенно способствовать улучшению сна. Ромашка также содержит флавоноиды и фенольные кислоты, которые действуют как антиоксиданты и помогают уменьшить воспаление в организме.

4. Черный чай

Это натуральный источник флавоноидов, которые могут защищать кровеносные сосуды, уменьшать воспаление и поддерживать здоровое кровообращение.

У людей, регулярно пьющих черный чай (обычно от двух до пяти чашек в день), как правило, более низкое артериальное давление, чем у тех, кто его не пьет. Эффект незначительный, но даже небольшое снижение может иметь существенное значение для здоровья сердца.

5. Чай улун

Он содержит смесь полезных соединений, таких как катехины, теафлавины и другие полифенолы с антиоксидантными свойствами.

Некоторые исследования предполагают, что он может способствовать снижению артериального давления. В одном исследовании у людей, которые пили улун, наблюдалось улучшение артериального давления.

6. Чесночный чай

При измельчении или раздавливании свежего чеснока выделяется аллицин, способствующий снижению окислительного стресса и улучшению кровообращения. Исследования показывают, что аллицин может способствовать расслаблению кровеносных сосудов и умеренному снижению артериального давления.

7. Имбирный чай

Он часто используется для улучшения пищеварения, но также может быть полезен для сердечно-сосудистой системы. Соединения, содержащиеся в имбире способствуют расслаблению кровеносных сосудов, уменьшению воспаления и поддержанию здорового кровообращения.

Другие новости о пользе чая

Недавно диетолог назвала самый полезный чай. Это мятный чай. Диетолог Саманта Петерсон назвала его преимущества и объяснила, почему это один из самых полезных чаев для ежедневного употребления.

Она отметила, что если вы еще не пьете мятный чай, возможно, самое время добавить его в свой рацион.

Вас также могут заинтересовать новости: