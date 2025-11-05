Высокое артериальное давление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Одним из простых способов, который может помочь, является чай.
Как пишет Health, он не заменяет медикаментозное лечение, но включение чая в рацион может стать небольшим, но эффективным шагом к улучшению здоровья сердца.
1. Чай из гибискуса
Этот чай готовят из высушенных лепестков цветка гибискуса. Он не содержит кофеина и обладает ярким, терпким вкусом. Антиоксиданты в этом чае поддерживать здоровье кровеносных сосудов и способствовать их расслаблению, что, в свою очередь, может способствовать снижению артериального давления.
В одном исследовании у людей, выпивавших две чашки чая из гибискуса ежедневно, наблюдалось значительное снижение артериального давления по сравнению с группой, принимавшей плацебо.
2. Зеленый чай
Один из ключевых антиоксидантов в зеленом чае, катехины, может способствовать поддержанию эластичности кровеносных сосудов и улучшению кровообращения. Эти соединения также обладают противовоспалительным действием, что способствует общему здоровью сердечно-сосудистой системы.
Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может оказывать небольшое, но значимое влияние на артериальное давление. У людей, регулярно употребляющих зеленый чай, наблюдается снижение артериального давления. Большинство исследований показывают, что для достижения положительного эффекта достаточно двух-четырех чашек зеленого чая в день.
3. Ромашковый чай
Ромашковый чай помогает расслабиться, но он также может поддерживать нормальное артериальное давление. Стресс и плохой сон связаны с повышенным риском развития гипертонии. Успокаивающие свойства ромашки могут косвенно способствовать улучшению сна. Ромашка также содержит флавоноиды и фенольные кислоты, которые действуют как антиоксиданты и помогают уменьшить воспаление в организме.
4. Черный чай
Это натуральный источник флавоноидов, которые могут защищать кровеносные сосуды, уменьшать воспаление и поддерживать здоровое кровообращение.
У людей, регулярно пьющих черный чай (обычно от двух до пяти чашек в день), как правило, более низкое артериальное давление, чем у тех, кто его не пьет. Эффект незначительный, но даже небольшое снижение может иметь существенное значение для здоровья сердца.
5. Чай улун
Он содержит смесь полезных соединений, таких как катехины, теафлавины и другие полифенолы с антиоксидантными свойствами.
Некоторые исследования предполагают, что он может способствовать снижению артериального давления. В одном исследовании у людей, которые пили улун, наблюдалось улучшение артериального давления.
6. Чесночный чай
При измельчении или раздавливании свежего чеснока выделяется аллицин, способствующий снижению окислительного стресса и улучшению кровообращения. Исследования показывают, что аллицин может способствовать расслаблению кровеносных сосудов и умеренному снижению артериального давления.
7. Имбирный чай
Он часто используется для улучшения пищеварения, но также может быть полезен для сердечно-сосудистой системы. Соединения, содержащиеся в имбире способствуют расслаблению кровеносных сосудов, уменьшению воспаления и поддержанию здорового кровообращения.
Другие новости о пользе чая
Недавно диетолог назвала самый полезный чай. Это мятный чай. Диетолог Саманта Петерсон назвала его преимущества и объяснила, почему это один из самых полезных чаев для ежедневного употребления.
Она отметила, что если вы еще не пьете мятный чай, возможно, самое время добавить его в свой рацион.