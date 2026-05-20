Диетолог назвала 6 продуктов, в которых витамина С даже больше, чем в киви

В одной порции киви содержится около 148% суточной нормы витамина С.

В стакане киви содержится 134 миллиграмма витамина С, что составляет около 148% от суточной нормы. Однако некоторые другие фрукты и овощи содержат столько же или даже больше этого витамина. Об этом пишет дипломированный диетолог, магистр наук Джиллиан Кубала на страницах издания Health.

По ее словам, витамин С является водорастворимым, то есть он не накапливается в организме в больших количествах и, согласно данным Национального института здравоохранения, должен потребляться ежедневно.

Как пояснила автор статьи, этот витамин действует как мощный антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы и защищая клетки от окислительного повреждения. Также он имеет решающее значение для выработки коллагена – белка, который поддерживает эластичность кожи, заживление ран, здоровье суставов и костей. Кроме того, витамин С улучшает усвоение железа и поддерживает иммунную функцию.

Видео дня

"Взрослым требуется около 75–120 миллиграммов витамина С в день, в зависимости от возраста, пола и того, беременны ли они или кормят грудью", – сообщила Кубала и назвала 6 фруктов, в которых витамина С больше, чем в киви.

1. Красный болгарский перец

По данным Министерства сельского хозяйства США, в стакане измельченного красного болгарского перца содержится 191 миллиграмм витамина С, или 212% от суточной нормы.

Красный болгарский перец является одним из самых концентрированных источников витамина С. Также он содержит витамин А и антиоксиданты. Причем спелые плоды значительно полезнее, чем зеленые, которые собирают раньше, подчеркнула диетолог.

2. Гуава

В одном фрукте содержится примерно 376 мг витамина С, или 418% от суточной нормы, говорится в статье.

Гуава – это тропический фрукт, известный своим сладким, слегка терпким вкусом. Он родом из Мексики, Центральной и Южной Америки. Его можно есть сырым, а мякоть может быть белой, желтой, розовой или красной, пояснила эксперт.

3. Черная смородина

Стакан черной смородины содержит 203 мг витамина С, что составляет 225,5% от суточной нормы, утверждают в Министерстве сельского хозяйства США.

"Черная смородина – это маленькие, терпкие ягоды с впечатляющим содержанием витамина С. Всего одна чашка обеспечивает более 225% суточной нормы, что делает ее гораздо лучшим источником, чем киви", – отметила автор.

4. Слива какаду

В 3/4 стакана нарезанных слив количество витамина С составляет 2300–3150 мг, или более 2500% от суточной нормы, пишет Кубала.

По ее словам, сливы какаду родом из Австралии. Исследование, опубликованное в журнале Pharmacognosy Reviews, доказало, что сливы какаду содержат примерно в пять раз больше антиоксидантов, чем черника.

"Свежие сливы какаду трудно найти за пределами Австралии, но порошок сливы какаду широко доступен в Интернете", – сообщила автор.

5. Личи (китайская слива)

В 1 стакане продукта – 136 мг витамина С, или 151% от суточной нормы.

"Эти уникальные на вид сладкие плоды содержат впечатляющий набор антиоксидантных растительных соединений, включая полифенольные соединения. Высокое содержание витамина С помогает укрепить иммунную систему, поддерживает здоровье кожи и обеспечивает антиоксидантную защиту", – рассказала Кубала.

6. Перец чили

Стакан нарезанного перца чили содержит 364 мг витамина С, или 404% от суточной нормы.

По словам Кубалы, перец чили также известен высоким содержанием капсаицина – соединения, которое придает ему острый вкус и обладает рядом преимуществ для здоровья.

Ранее УНИАН писал, что нужно есть, чтобы получать витамин D без добавок. Отмечалось, что среди таких продуктов – жирная рыба, выловленная в дикой природе, грибы, обработанные ультрафиолетом, молоко, цельные яйца.

Вас также могут заинтересовать новости: