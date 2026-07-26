Всего несколько привычек помогут сохранить слух при использовании наушников.

Современный человек проводит в наушниках несколько часов в день, зачастую даже не задумываясь, как это влияет на слух. Между тем всего несколько простых привычек могут существенно снизить риск его ухудшения. О том, правда ли, что наушники портят слух и как правильно ими пользоваться, чтобы не навредить ушам, рассказали врачи из сети клиник Big Sky Audiology.

Как наушники влияют на слух человека - можно ли избежать проблем

Итак, по словам специалистов, то, влияют ли наушники на слух – зависит прежде всего от способа их использования и, в частности, от громкости воспроизводимого звука. Дело в том, что современные модели могут достигать 105–110 дБ, тогда как длительное воздействие шума выше 85 дБ уже считается потенциально опасным для слуха.

Более того, согласно официальным рекомендациям Института охраны труда США, с каждым увеличением громкости на 3 дБ безопасное время прослушивания сокращается примерно вдвое.

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Так, например, по данным Всемирной организации здравоохранения, при уровне 80 дБ музыку можно безопасно слушать около 40 часов в неделю, а при 90 дБ допустимое время сокращается примерно до четырех часов.

Причем само повреждение происходит из-за гибели чувствительных волосковых клеток внутреннего уха, которые после этого уже не восстанавливаются. Иными словами, вызванное шумом снижение слуха становится необратимым.

Самыми безопасными обычно считают полноразмерные накладные наушники, особенно модели с активным шумоподавлением. Они лучше изолируют внешний шум, поэтому музыку можно слушать на меньшей громкости.

И напротив, наибольший риск связан с внутриканальными наушниками, то есть теми, что располагаются вплотную к слуховому проходу. Причем помимо усиленного воздействия громкого звука на ухо, они также чаще вызывают раздражение кожи, задерживают влагу и способствуют скоплению ушной серы.

Могут ли наушники повредить слух - какие еще есть риски

Впрочем, опасность представляют не только громкие звуки. Так, согласно исследованию из университета Manipal, постоянное использование наушников создает в ушном канале теплую и влажную среду, которая способствует более активному размножению бактерий. Особенно такое состояние опасно летом и во время занятий спортом.

Однако чтобы снизить риск воспалений, достаточно соблюдать всего несколько простых правил:

регулярно очищать амбушюры и насадки антисептическими средствами;

не пользоваться чужими наушниками;

делать перерывы каждые 60 минут.

Также полезно придерживаться правила 60/60: слушать звук не громче 60% от максимальной громкости устройства не более 60 минут подряд.

Если же у вас болят уши от наушников, появляется звон, ощущение заложенности, зуд или приходится постоянно увеличивать громкость, это может быть ранним признаком повреждения слуха или воспаления. В таком случае лучше отказаться от использования наушников на несколько дней и обратиться к отоларингологу или сурдологу.

В итоге, довольно простые привычки – умеренная громкость, регулярные перерывы и соблюдение гигиены – позволяют значительно снизить риск проблем со слухом даже при ежедневном использовании наушников.

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