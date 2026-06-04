6 продуктов, в которых омега-3 намного больше, чем в рыбе

Существует три типа жирных кислот омега-3, и все они необходимы для крепкого здоровья.

Жирные кислоты омега-3 поддерживают основные функции организма и играют роль в поддержании здоровья сердца и легких, сильной иммунной системы и хороших когнитивных функций, поэтому крайне важно найти способы получать их в достаточном количестве.

Исследования показали, что они также помогают при состояниях, связанных с хроническим воспалением, включая ревматоидный артрит, волчанку и экзему, пишет Prevention.

Считается, что жирная рыба (например, лосось, сардины, скумбрия и радужная форель) является самым богатым источником омега-3 жирных кислот. Но на самом деле она не единственный источник этих незаменимых кислот.

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Семена льна

Лен является самым богатым источником омега-3, особенно масло. В нем содержится второе больше омега-3, чем в молотых семенах льна. Также оно богато антиоксидантами. Льняное масло не подходит для приготовления пищи, но его можно добавлять в смузи, заправки или просто поливать им жареные овощи или овсянку. А молотые семена льна добавляйте в овсянку или посыпайте йогурт.

Семена чиа

По словам диетологов, всего 2 столовые ложки семян чиа обеспечивают около трети рекомендуемой суточной нормы клетчатки, что делает их идеальным выбором для здоровья пищеварительной системы, контроля уровня сахара в крови и здоровья сердца.

Семена чиа необходимо замачивать в жидкости, чтобы они могли правильно перевариваться, поэтому пудинг из семян чиа стал таким популярным.

Грецкие орехи

Они содержат наибольшее количество омега-3 среди всех орехов, а также являются отличным источником витаминов, минералов и уникальной смеси антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца.

Исследования показали, что полифенолы в грецких орехах также способствуют улучшению памяти и когнитивных функций.

Соевые продукты

Эдамаме и тофу также содержат омега-3, а еще фолиевую кислоту и белок, которые поддерживают выработку энергии и общее здоровье клеток.

Яйца с омега-3

Яйца не содержат омега-3, но некоторые производители обогащают их этими кислотами. Омега-3 концентрируются в желтке, и одно исследование показало, что ежедневное употребление двух яиц, обогащенных омега-3, в течение 30 дней повышало уровень этих кислот в крови аналогично добавке рыбьего жира.

Яйца также являются хорошим источником белка, витамина D, холина, поддерживающего работу мозга, и антиоксидантов.

Морские водоросли

Это съедобные растения богаты омега-3 жирными кислотами и множеством других питательных веществ.

Другие новости о питании

Ранее были названы 3 продукта, в которых витамина D больше, чем в лососе. Этот витамин играет важную роль для иммунитета, здоровья костей и общего состояния организма.

А еще был назван экзотический фрукт, в котором клетчатки намного больше, чем в авокадо. Хотя он выглядит неприметно, но является настоящим кладезем клетчатки. Этот фрукт превосходит авокадо и помогает кишечнику работать более эффективно.

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