Почему скумбрия разлазится и сколько месяцев ее можно хранить: объяснение диетолога

Скумбрию нужно хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере.

Скумбрия - это полезная рыба, и чтобы сохранить ее питательную ценность, нужно знать, как ее правильно хранить.

Врач-диетолог Евгения Розум рассказала УНИАН, что делать, чтобы эта рыба дольше хранилась в холодильнике и не теряла ни свои вкусовые свойства, ни питательную ценность.

Кроме того, эксперт объяснила, почему иногда эта рыба разлазится.

Видео дня

Какую пользу для здоровья приносит скумбрия?

Во-первых, скумбрия очень ценна, потому что она имеет небольшие размеры и недолго обитает в морях и океанах и поэтому не накапливает в себе много тяжелых металлов, например, ртути, в отличие от крупных рыб, в частности, тунца, акулы. В скумбрии может быть минимальное количество тяжелых металлов.

Во-вторых, это жирная рыба, и для человека очень ценен рыбий жир, который в ней содержится (Омега-3 жирные кислоты). В скумбрии достаточно много Омега-3. Эти жирные кислоты легко усваиваются, хорошо влияют на метаболические процессы и полезны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поскольку в Украине на самом деле не так много продуктов, содержащих Омега-3, то эта рыба является одним из довольно доступных и ценных источников этих жирных кислот.

Кроме ценных жиров, в скумбрии содержатся жирорастворимые витамины A, D, E. К тому же, в этой рыбе есть легкоусвояемый белок. Кроме того, скумбрия - это источник всех незаменимых аминокислот. Плюс - в этой рыбе есть такие ценные микроэлементы, как цинк, медь, марганец, хром и селен.

Какая скумбрия самая полезная - в каком виде ее лучше есть?

Если учитывать то, что в скумбрии содержатся Омега-3 жирные кислоты, и они лучше всего сохраняются в свежем продукте, то эту рыбу лучше употреблять слабосоленой.

Если же говорить о пользе скумбрии, которая была приготовлена, то наибольшее количество Омега-3 остается в рыбе после отваривания. В скумбрии, которая была запечена, жирные кислоты будут уже частично разрушены, то есть их станет меньше, но при этом останется белок и жирорастворимые витамины.

Жареная и копченая скумбрия по пользе находится на последнем месте, поскольку при приготовлении рыбы таким способом образуются токсичные вещества (канцерогены).

Как понять, что скумбрия испорчена?

Тушка испорченной скумбрии становится мягкой, рыхлой, мы можем почувствовать от нее неприятный запах. Также о том, что рыба несвежая, свидетельствуют жабры: если они довольно темные, например, темно-коричневые или совсем белые. Если тушка цельная, то о ее несвежести может свидетельствовать вздутый живот.

Почему скумбрия разлазится?

Скумбрия может становиться рыхлой и разлазиться, если ее замораживали, а затем размораживали. Возможно, она хранилась в неправильных условиях - в холодильниках не соблюдали температурный режим (в морозилке температура должна быть стабильно -18 градусов или еще ниже). Такая рыба становится некачественной, из нее трудно что-то приготовить, она распадается на куски, и ее вкусовые качества ухудшаются.

Если скумбрия неправильно хранится, Омега-3 жирные кислоты портятся - они окисляются. Поэтому пищевая ценность такой рыбы низкая, и такую скумбрию лучше не использовать.

Как часто можно есть скумбрию?

Всемирная организация здравоохранения советует потреблять не менее 2-3 порций морской рыбы в неделю, чтобы иметь неплохое здоровье. В среднем порция - это 100-120 граммов. Но, если вы любите скумбрию, то ее можно есть и чаще, чем рекомендует ВОЗ, - можете съедать и 4 или 5 порций этой рыбы в неделю. В рационе должно быть разнообразие, поэтому, кроме рыбы, следует употреблять птицу, яйца, мясо. То есть должны быть разные источники белка.

Сколько хранится скумбрия и какая именно?

Скумбрию нужно хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере. Слабосоленая рыба в среднем хранится 10 дней. Продолжительность хранения зависит, в частности, от температуры в холодильнике и степени солености скумбрии.

Отварная и запеченная, жареная и копченая горячим способом рыба хранится недолго - в среднем три-четыре дня. Скумбрию горячего копчения в холодильнике можно хранить немного дольше - до недели.

Как хранить соленую скумбрию? Сколько ее можно хранить?

Такую рыбу следует хранить либо в рассоле, либо в масле в плотно закрытом контейнере. В таком виде она может храниться от недели до двух недель в обычном холодильном режиме - при температурном режиме максимум +5 градусов.

Сколько времени может храниться скумбрия в морозилке?

Даже если сырая рыба хранится в морозилке при правильном температурном режиме - при -18 градусах, со временем она понемногу теряет свои вкусовые свойства. Чтобы рыба была вкусной и не потеряла свою питательную ценность, ее нужно заморозить в вакуумном пакете и хранить максимум до 3 месяцев. Скумбрию можно хранить и до 6 месяцев, но при таком длительном хранении она теряет свои вкусовые качества и питательную ценность.

Можно ли заморозить копченую скумбрию, запеченную и отварную?

Если замораживать приготовленную рыбу (горячего копчения, вареную, жареную, запеченную), то она быстрее теряет свою ценность, чем сырая. Такую рыбу следует замораживать на две недели или максимум - до месяца. После размораживания такая скумбрия не будет такой вкусной и ценной, как только что приготовленная.

Скумбрия холодного копчения немного лучше хранится в морозилке - ее можно хранить один-два месяца. Но чем дольше вы ее будете хранить, тем больше она будет терять вкусовые качества и питательную ценность.

Что полезнее: скумбрия или сельдь?

Вообще ученые считают, что скумбрия является самой ценной рыбой. Но есть сельди с разной степенью жирности, и жирный сорт этой рыбы - "Матиас", почти не уступает скумбрии по питательной ценности. Если сельдь менее жирная, то единственное отличие от скумбрии будет в том, что в ней будет меньше Омега-3.

Какая рыба полезнее - хек или скумбрия?

Однозначно - скумбрия полезнее, чем хек. Эти виды рыб в своем рационе можно использовать с разной целью: скумбрия имеет высокое содержание жира (до 20%), в ней много Омега-3, а хек - практически нежирная рыба. То есть, хек - это фактически один белок, и там есть 2% или максимум 3% жира. Хек дает нам легкоусвояемый белок и минимум жира. То есть, если человек хочет ограничить потребление жира, то ему подойдет именно хек. Но, если в рацион нужно добавить больше Омега-3, жирорастворимых витаминов, то в таком случае скумбрия однозначно выигрывает перед хеком.

справка Евгения Розум Врач-диетолог Евгения Розум - врач-диетолог с девятилетним опытом работы. В медицине более тридцати лет. Она считает, что комплексный, интегративный подход с использованием глубоких знаний, врачебной интуиции и опыта в сотрудничестве с пациентом способствует достижению хороших и долговременных результатов. Образование получала в Национальном медицинском университете им. акад. А. А. Богомольца и Национальном университете здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика.

Вас также могут заинтересовать новости: