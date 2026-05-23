Диетологи назвали 7 популярных продуктов, которые незаметно разрушают почки

Некоторые вредные продукты, которые следует употреблять лишь изредка, для многих стали повседневной пищей.

В течение дня почки фильтруют сотни литров крови, выводя токсины и помогая контролировать кровяное давление. При этом мы не замечаем их работы и не задумываемся, что некоторые наши привычки могут наносить вред этим жизненно важным органам. Об этом пишет The Times Of India.

Издание отметило, что во всем мире врачи стали замечать тревожные тенденции: ультраобработанные продукты, соленая и сладкая пища, экстремальные диеты становятся все более распространенными, в то же время количество случаев заболеваний почек неуклонно растет.

Особое беспокойство медиков вызывает "одержимость" диетами с высоким содержанием белка. Социальные сети превратили белок в символ "здорового питания". Отовсюду рекомендуют протеиновые коктейли, блюда с высоким содержанием мяса, которые якобы необходимы для здоровья.

Но, по словам экспертов, больше белка – не всегда лучше, особенно для людей, имеющих определенные проблемы с почками, или тех, кто находится в группе риска. Издание назвало продукты, которые многие едят ежедневно в больших количествах и тем самым вредят своим почкам.

1. Упакованные продукты

Как говорится в статье, пакетик лапши быстрого приготовления или пачка чипсов могут казаться безобидными, но со временем за это придется расплачиваться, в том числе и почкам.

"Упакованные продукты, такие как чипсы, лапша быстрого приготовления и замороженные блюда, содержат большое количество натрия и консервантов, которые со временем могут навредить почкам", – говорит диетолог Парул Ядав.

Причем, отмечается, проблема не только в соли. Переработанные продукты созданы для длительного хранения на полках магазинов, поэтому часто содержат консерванты, фосфаты, усилители вкуса. В совокупности эти ингредиенты могут повышать артериальное давление и заставлять почки работать с большей нагрузкой.

Исследователи из Национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек неоднократно связывали чрезмерное потребление натрия со стрессом для почек и развитием гипертонии.

Опасность упакованных продуктов заключается еще и в том, что избыток натрия в них почти незаметен. Одна порция чипсов или замороженной пищи может содержать почти половину рекомендуемой суточной нормы натрия.

2. Соль

Соль прочно вошла в повседневные пищевые привычки. Мы едим много солений, соусов, снеков. Между тем диетологи предупреждают, что чрезмерное потребление соли может повышать артериальное давление и создавать дополнительную нагрузку на почки.

"Высокое давление является одной из главных причин заболеваний почек в мире. Если человек годами потребляет слишком много натрия, мелкие кровеносные сосуды внутри почек начинают ослабевать", – говорится в статье.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым потреблять менее 5 граммов соли в день. Однако многие люди, сами того не замечая, получают почти вдвое больше только за счет обработанных продуктов и ресторанной еды.

Одна из малозаметных проблем – это продукты, которые якобы "здоровые". Магазинные супы, сухие завтраки, протеиновые батончики и даже фасованный цельнозерновой хлеб могут содержать удивительно много натрия.

3. Сладкие и газированные напитки

Сладкие напитки – это просто лишние калории.

"Сладкие напитки и газированная вода не полезны для здоровья. Если их пить постоянно, можно столкнуться с ожирением и диабетом – двумя основными причинами развития заболеваний почек", – предупредила Ядав.

Диабет остается одной из главных причин хронической болезни почек в мире. Регулярное употребление сладких напитков связывают с развитием инсулинорезистентности, набором веса и воспалительными процессами в организме.

Диетолог Аншул Сингх также обратил внимание, что темные газированные напитки содержат фосфор, который со временем может нанести вред почкам. Исследование, опубликованное Национальными институтами здравоохранения США, выявило связь между потреблением сладких напитков и повышенным риском повреждения почек, особенно у людей, которые уже имеют склонность к метаболическим нарушениям.

"Наибольшую обеспокоенность сегодня вызывает частота их употребления. Многие люди больше не пьют газированные напитки изредка – сладкие напитки стали ежедневной заменой воды", – пишет издание.

А между тем, отмечается, почки просто не созданы для того, чтобы постоянно справляться с избытком сахара.

4. Продукты с высоким содержанием белка

В материале говорится, что белок необходим для восстановления мышц, иммунитета и общего здоровья. Но интернет превратил его почти в безгранично полезный продукт: фитнес-культура часто продвигает идею, что "чем больше белка – тем лучше для здоровья". Эксперты не согласны с таким подходом.

"Красное и переработанное мясо, в частности колбасы и бекон, богаты белком и насыщенными жирами. Чрезмерное количество белка может создавать дополнительную нагрузку на почки", – говорит Сингх.

Ядав также отметила, что чрезмерное потребление красного мяса может повышать уровень мочевой кислоты и дополнительно ухудшать работу почек.

Это не означает, что белок вреден, организм в нем нуждается. Настоящая проблема – в его избытке, подчеркивает издание. Когда белок расщепляется, почки помогают выводить из организма азотистые продукты обмена. Чрезвычайно высокобелковые диеты заставляют почки постоянно фильтровать большее количество отходов. У здоровых людей это может не причинить мгновенного вреда, но для тех, кто страдает диабетом, высоким давлением, заболеваниями почек или обезвоживанием, такая дополнительная нагрузка может быть опасной. Поэтому потребление белка должно быть сбалансированным.

5. Переработанное мясо

Бекон, колбасы, салями, мясные нарезки часто рекламируются как удобный источник белка. Но они сочетают в себе сразу несколько факторов, вредных для почек: натрий, консерванты, насыщенные жиры и химические добавки.

"Переработанное мясо вредно для почек, поскольку содержит много натрия и добавок, которые могут перегружать их работу", – говорит Ядав.

Многие виды переработанного мяса также содержат фосфатные добавки. Из-за избытка фосфора ослабленным почкам становится трудно нормально фильтровать.

Отдельное беспокойство вызывает то, что переработанное мясо все чаще входит в состав "здорового" спортивного питания. Как отмечается, бутерброды с высоким содержанием белка, фасованные куриные нарезки и мясные снеки с консервантами все чаще потребляют как фитнес-продукты.

6. Продукты, богатые оксалатами

Продукты с высоким содержанием оксалатов могут провоцировать появление камней в почках.

"Продукты с высоким содержанием оксалатов, такие как шпинат, свекла, шоколад, орехи, могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому", – предупредила Ядав.

Оксалаты – это природные соединения, которые содержатся во многих полезных продуктах. Для большинства людей они не являются вредными. Но у тех, кто имеет предрасположенность к кальций-оксалатным камням в почках, избыток оксалатов может стать проблемой.

Именно поэтому бездумное следование интернет-трендам о "суперфудах" может обернуться неприятностями. Смузи со шпинатом каждое утро может казаться полезной привычкой, но для человека с рецидивирующими камнями в почках это не лучший выбор, подчеркнули в издании.

7. Фастфуд и жареные блюда

Фастфуд влияет почти на все системы организма, в том числе и на почки.

"Фастфуд и блюда, жаренные в большом количестве масла, содержат много жиров, соли и калорий, что может наносить вред почкам и здоровью в целом", – пояснила Ядав.

Такие блюда обычно очень калорийны, но бедны питательными веществами. Сочетание большого количества натрия, трансжиров, рафинированных углеводов и сахара может способствовать развитию ожирения, диабета и гипертонии – трех основных причин заболеваний почек.

Сингх также предупреждает, что соленая пища и фастфуд могут вызывать задержку жидкости в организме и повышать нагрузку на почки.

И проблема не в редких "вредных перекусах". Опасной становится регулярная зависимость от такой пищи, ведь, как отметили в издании, для многих семей фастфуд уже превратился из "праздничной еды" в привычный ежедневный рацион.

Почкам нужен баланс, а не крайности

Здоровье почек зависит от обычных привычек, которые повторяются каждый день. Поэтому эксперты советуют есть больше домашней еды, пить достаточно воды, ограничивать потребление обработанных продуктов и избегать чрезмерного количества соли и сахара. Сбалансированное питание гораздо важнее, чем модные диеты.

Ранее УНИАН писал о том, что будет с почками, если пить колу каждый день. Как пояснил доктор медицинских наук Деннис Сифрис, напиток может создавать чрезмерную нагрузку на орган из-за содержания фосфорной кислоты, кукурузного сиропа с фруктозой и кофеина. Он предупредил: если вы регулярно пьете колу, почкам приходится работать интенсивнее, и, в конечном итоге, они истощаются.

