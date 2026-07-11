Как распознать дефицит железа в организме: эксперт назвала 5 симптомов на лице

Нехватка этого микроэлемента может проявляться не только в снижении уровня энергии.

Дефицит железа может проявляться не только снижением уровня энергии. Его симптомы часто заметны на лице и в глазах, хотя эти признаки могут иметь и другие причины, пишет Verywell Health.

Как подчеркнула автор статьи, доктор фармацевтических наук Айеша Гульзар, если вы заметили какой-либо из перечисленных ниже признаков, особенно если он сопровождается усталостью, одышкой или головокружением, нельзя сразу начинать принимать препараты железа, а прежде всего следует обратиться к врачу.

"Не начинайте принимать безрецептурные желесодержащие добавки, если они вам не нужны. Чрезмерное употребление желесодержащих добавок может привести к токсическому отравлению. Ваш врач проанализирует ваши симптомы и назначит необходимые анализы", – подчеркнула Гульзар.

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Автор перечислила 5 симптомов дефицита железа, которые могут проявляться на лице и в глазах.

1. Бледная слизистая нижних век

Гульзар рассказала, что слизистая оболочка нижних век имеет розовый или ярко-красный цвет. Она имеет густую сеть крошечных кровеносных сосудов, которые снабжают насыщенной кислородом кровью, богатой гемоглобином – пигментом, который переносит кислород в крови и состоит из железа.

Однако, согласно данным исследования, опубликованного в International Journal of Women's Health, снижение уровня железа в крови может повлиять на уровень гемоглобина. У человека с дефицитом железа внутренняя слизистая оболочка век меняет цвет с розового на бледно-белый или светло-персиковый. Это состояние называется бледностью конъюнктивы. Оно также используется в качестве клинического признака при медицинском обследовании на дефицит железа, говорится в статье.

2. Тёмные круги под глазами

Темные круги под глазами имеют множество причин: недостаток сна, генетика, гормональные изменения, сопутствующие заболевания. А у некоторых людей таким образом проявляется дефицит железа, ведь снижается доставка кислорода к тканям. Однако сами по себе темные круги не являются надежным признаком низкого уровня железа, предупредила автор.

3. Сухость или зуд в глазах

Слезные железы в глазах вырабатывают слезы и поддерживают влажность глаз. Дефицит железа может влиять на функцию слезных желез. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, он может ухудшить секреторную активность слезных желез, что приводит к недостатку слез и ощущению зуда и жжения в глазах.

4. Бледная кожа

По словам эксперта, благодаря гемоглобину кровь имеет ярко-красный цвет. Поток насыщенной кислородом крови в кровеносных сосудах придает коже естественное яркое сияние и здоровый вид. При дефиците железа организм не может вырабатывать достаточное количество гемоглобина, и кожа и губы выглядят более бледными. На это указывает исследование, опубликованное в Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion.

"Если дефицит железа тяжелый, кровообращение в кровеносных сосудах кожи уменьшается, тогда как кровоток к жизненно важным органам увеличивается. Это также может способствовать желтоватому, бледному виду кожи", – пишет Гульзар.

5. Трещины и язвы во рту

Ангулярный хейлит – это распространенное воспалительное заболевание уголков рта. Оно поражает один или оба уголка, вызывая раздражение, трещины и язвы. Это еще один клинический признак дефицита железа у многих людей, отмечается в издании.

Как пояснила автор, железо играет важную роль в регенерации клеток и поддержании иммунной функции. Низкий уровень железа приводит к тому, что эпителиальные ткани губ и рта становятся тонкими, сухими и склонными к разрывам. Кроме того, ослабленные или поврежденные ткани или язвы более подвержены бактериальным или грибковым инфекциям, которые могут вызвать язвы и повреждения кожи.

Ранее УНИАН писал о том, как распознать дефицит магния в организме. По словам специалистов, стоит обратить внимание на такие симптомы, как постоянная усталость, недостаток энергии, быстрая утомляемость при физических нагрузках, мышечные судороги, подергивания или тремор, перепады настроения, повышенное артериальное давление и т. д.

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