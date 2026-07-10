Что происходит с холестерином, если есть авокадо регулярно: объяснение кардиологов

В среднем в продукте содержится 2–3 грамма растворимой клетчатки.

Регулярное употребление авокадо способно существенно улучшить показатели холестерина и поддержать здоровье сердца, пишет Parade.

Как отмечает кардиолог Дэвид Сабгир, дело в мононенасыщенных жирах, в частности в олеиновой кислоте – она составляет от 50 до 71% масла в авокадо.

По его словам, исследования показывают, что употребление авокадо снижает общий уровень холестерина примерно на 6–7 мг/дл, а "плохой" холестерин ЛПНП – примерно на 6 мг/дл. У людей, у которых уже повышен холестерин, эффект ещё более заметный: показатели ЛПНП снижаются примерно на 9 мг/дл.

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Механизм объясняется тем, что ненасыщенные жиры помогают печени работать эффективнее. Врач сравнивает это с "теми крошечными причальными станциями", которые выводят вредный холестерин из кровотока.

Особенно заметный эффект наблюдается тогда, когда авокадо заменяет продукты с высоким содержанием насыщенных жиров – в частности, сливочное масло. Как объясняет врач Совала Гусе, насыщенные жиры повышают уровень ЛПНП. Врач Сабгир добавляет, что, согласно результатам научного исследования 2022 года, когда участники заменили масло, сыр и сахар одним авокадо в день, частицы ЛПНП уменьшились почти на 14%.

По его мнению, важную роль играет и клетчатка: в среднем в одном авокадо содержится 2–3 грамма растворимой клетчатки, которая снижает всасывание холестерина. Сабгир рассказал, что клетчатка образует в кишечнике гель, который захватывает желчные кислоты (производимые из холестерина) и выводит их из организма – поэтому печени приходится брать больше холестерина из крови для выработки новых желчных кислот.

Помимо влияния на холестерин, авокадо поддерживает сердце и другими способами. По словам кардиолога, половина авокадо содержит около 345 миллиграммов калия – это 7–8 % суточной нормы. Калий, в отличие от натрия, снижает артериальное давление. Также авокадо богато антиоксидантами и фолиевой кислотой, которые связывают со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо рекомендуется сочетать с цельнозерновым хлебом, помидорами, яйцами в умеренном количестве, зеленью, бобовыми, лососем, тунцом или куриным филе – и избегать сочетания с рафинированными углеводами или жирной пищей.

Ранее УНИАН писал о напитках, которые помогут поддерживать здоровье кишечника.

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