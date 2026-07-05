Как распознать дефицит магния в организме: ученые назвали симптомы

Недостаток магния может проявляться неожиданно, диетологи назвали 10 тревожных признаков

Магний играет ключевую роль в работе сердца, мозга, мышц и здоровье костей, однако многие люди не получают его в достаточном количестве.

Ученые предупредили, что нехватка этого минерала может проявляться не только судорогами, но и постоянной усталостью, бессонницей и даже проблемами с концентрацией внимания, пишет Eatingwell. По словам специалистов, обратить внимание стоит на следующие симптомы:

Постоянная усталость и нехватка энергии. Магний участвует в выработке энергии, поэтому его недостаток может сопровождаться упадком сил.

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Быстрая утомляемость во время физических нагрузок. Если привычные тренировки стали даваться значительно тяжелее, одной из возможных причин может быть низкий уровень магния, установили исследования.

Мышечные судороги, подергивания или тремор. Минерал необходим для нормального сокращения и расслабления мышц.

Перепады настроения. Магний участвует в работе нервной системы и влияет на нейромедиаторы, связанные с эмоциональным состоянием.

Повышенное артериальное давление. Некоторые исследования связывают достаточное потребление магния с поддержанием нормального давления, однако это лишь один из множества факторов.

Проблемы со сном. Магний помогает регулировать работу нервной системы и способствует более качественному отдыху.

Изменения сердечного ритма. В тяжелых случаях дефицит магния способен повышать риск нарушений сердечного ритма. При появлении боли в груди, одышки или обмороков необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Ослабление костей. Минерал участвует в обмене кальция и активации витамина D, необходимых для поддержания прочности костной ткани.

"Мозговой туман". Трудности с концентрацией внимания и забывчивость также могут быть связаны с недостаточным поступлением магния.

Общее ухудшение самочувствия. Длительный дефицит магния может негативно влиять сразу на несколько систем организма.

Почему магний так важен

Магний необходим для нормальной работы сердца, мышц, нервной системы, поддержания здоровья костей и производства энергии.

Исследования также связывают недостаточное потребление магния с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и мигрени. При этом настоящий дефицит минерала у здоровых людей встречается сравнительно редко.

Какие продукты помогут восполнить магний

Диетологи рекомендовали получать магний прежде всего из пищи. Особенно богаты этим минералом:

тыквенные семечки;

семена чиа;

миндаль;

шпинат;

кешью;

арахис;

бобовые;

цельнозерновые продукты;

соевое молоко.

Кроме того, источником магния может стать темный шоколад, если употреблять его в умеренных количествах.

Когда стоит обратиться к врачу

Эксперты отмечают, что перечисленные симптомы могут быть вызваны множеством причин, а не только нехваткой магния. Поэтому самостоятельно ставить себе диагноз по одному или нескольким признакам нельзя.

Если усталость, мышечные судороги, нарушения сна или изменения сердечного ритма сохраняются длительное время, специалисты советуют обратиться к врачу. При необходимости он назначит обследование, оценит уровень магния и даст рекомендации по питанию или лечению.

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