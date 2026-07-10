Ученые вырастили у мышей новую сетчатку глаза из стволовых клеток, - исследование

Это открывает путь к лечению многих глазных заболеваний.

Ученые создали в лаборатории стволовые клетки, которые восстановили функцию сетчатки глаз у мышей. Как пишет Good News Network, эти клетки интегрировались в поврежденную ткань, регенерируя кровеносные сосуды и восстанавливая зрение.

Эксперимент был проведен биомедицинскими инженерами из Университета Дьюка в Северной Каролине. Использовались так называемые индуцированные стволовые клетки, за открытие которых японский профессор Синья Яманака получил Нобелевскую премию в 2012 году. Это процесс, когда обычные клетки, например из крови, "индуцируют", т.е. превращают обратно в стволовую клетку. После этого они могут быть преобразованы в любую клетку организма.

О результатах исследования рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering. Исследовательская группа показала, как эти клетки могут формировать функциональную сосудистую ткань сетчатки в лабораторных условиях. Это открывает путь для будущих исследований различных глазных заболеваний, которыми страдают миллионы людей по всему миру.

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Сложности лечения сетчатки заключаются в том, что эта ткань имеет гематоэнцефалический барьер, который контролирует поступление и выведение различных веществ. Когда сетчатка разрушается, то это вызывает множество различных заболеваний, приводящих к потере зрения.

Процедура выращивания клеток сетчатки из индуцированных стволовых клеток уже отработана. Это делают при помощи специального "коктейля" их факторов роста, которые заставляют клетки превратиться в определенный тип эндотелия, который нужен сетчатке.

Теперь исследователи опробовали выращенные в лаборатории клетки на мышах. Клетки успешно интегрировались в существующие ткани и способствовали развитию крепких кровеносных сосудов с прочными барьерами.

Теперь исследовательская группа планирует изучить потенциальные возможности применения своих эндотелиальных клеток сетчатки как в лабораторных условиях, так и в рамках развивающихся партнерских отношений с промышленностью. Группа также подала заявку на патент, охватывающий как терапевтические методы на основе стволовых клеток, так и моделирование in vitro для поиска и тестирования лекарственных препаратов.

Как поддержать здоровье глаз

Напомним, что офтальмологи рекомендуют несколько привычек, которые помогут держать зрение в порядке. Среди них привычка снимать контактные линзы и смывать макияж на ночь. Также важно регулярно проверять зрение, чтобы вовремя выявить возможные проблемы. Кроме того, должны насторожить внезапные изменения зрения.

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