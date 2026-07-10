Что снижает холестерин: кардиолог и диетолог назвали 2 продукта, которые стоит есть каждый день

В то же время, по мнению экспертов, следует отказаться от продуктов, повышающих уровень холестерина.

Поддержание нормального уровня холестерина имеет решающее значение для здоровья сердца, и питание играет в этом одну из ключевых ролей. Как пишет Prevention, регулярное употребление одного продукта может помочь предотвратить его повышение, а значит – снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта.

Однако, как отмечается, прежде чем добавлять в свой рацион полезные продукты, необходимо отказаться от тех, которые могут повышать уровень холестерина.

"Лучший способ снизить холестерин с помощью питания – прекратить или максимально сократить потребление продуктов, повышающих его уровень. А это – трансжиры, насыщенные жиры и тропические масла", – пояснила кардиолог, специалист по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Трейси Паешке.

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После этого, по её словам, стоит сосредоточиться на продуктах, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина.

"Достаточное потребление нерастворимой и растворимой клетчатки, ненасыщенных жиров, продуктов, богатых полифенолами, а также сбалансированный рацион с достаточным количеством питательных веществ помогают снижать уровень холестерина", – отметила диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн.

По её словам, эти продукты действуют комплексно: они связывают холестерин в кишечнике, способствуя его выведению из организма, а также помогают эффективнее перерабатывать жиры, уменьшая выработку холестерина.

Лучший продукт для снижения холестерина

По словам Паешке, самым простым продуктом, который стоит регулярно включать в свой рацион, являются орехи. Она рекомендует ежедневно съедать примерно одну треть стакана несоленых орехов, в частности грецких, миндаля, фисташек, кешью.

Обзор исследований, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что регулярное употребление орехов стабильно снижает общий уровень холестерина, уровень "плохого" холестерина; уровень триглицеридов, а также концентрацию аполипопротеина B – белка, входящего в состав "плохого" холестерина и атеросклеротических бляшек.

"Употребление орехов также способствует снижению артериального давления и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", – добавила Паешке.

Еще один полезный продукт

Если орехи уже есть в вашем ежедневном меню, Рутенштейн советует чаще включать в рацион чечевицу.

"Чечевица не только содержит много растворимой клетчатки, но и является источником цинка, магния и калия, которые поддерживают здоровое артериальное давление и нормальную работу сосудов", – говорит она.

По словам эксперта, растворимая клетчатка чечевицы помогает связывать холестерин и желчные кислоты в кишечнике, благодаря чему они активнее выводятся из организма. Это способствует снижению уровня "плохого" холестерина при условии соблюдения в целом здорового для сердца питания.

Другое исследование, также опубликованное в журнале Nutrients, показало, что ежедневное употребление чечевицы снижает как общий уровень холестерина, так и уровень "плохого" холестерина.

Ранее УНИАН сообщал, что семена черного тмина снизили уровень "плохого" холестерина за 8 недель. В ходе клинического исследования группа добровольцев ежедневно в течение указанного периода принимала по столовой ложке (5 граммов) порошка семян черного тмина, тогда как другая группа в этот период не получала никаких добавок. У тех, кто принимал экстракт, наблюдалось значительное снижение уровня триглицеридов в крови, "плохого" холестерина и общего холестерина при одновременном повышении уровня "хорошего" холестерина. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось.

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