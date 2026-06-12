Что полезно для сердца: кардиолог назвал орех, который нужно есть каждый день

Даже четверть стакана этих орехов может быть полезна для сердца.

Орехи – продукт высококалорийный, и поэтому некоторые их избегают. Однако этот продукт заслуживает места в рационе благодаря содержанию полезных жиров, антиоксидантов и пользе для сердечно-сосудистой системы, пишет Mensjournal.

Отмечается, что употребление орехов несколько раз в неделю снижает риск инфаркта миокарда, внезапной сердечной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50 процентов.

Доктор медицинских наук, кардиолог Надим Гелу объяснил, какой орех лучше всего подходит для здоровья сердца.

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"Грецкие орехи – отличный выбор. Они являются богатым источником омега-3 жирных кислот, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Эти жирные кислоты снижают уровень триглицеридов, высокий уровень которых может усугубить влияние "плохого" холестерина в крови", – рассказал он.

Как говорится в статье, накопление ЛПНП, или "плохого" холестерина, может способствовать образованию бляшек в артериях, сужению кровеносных сосудов и ограничению кровотока. Со временем это может заставить сердце работать интенсивнее, из-за чего будет увеличиваться риск сердечно-сосудистых проблем.

"Омега-3, содержащиеся в грецких орехах, могут помочь улучшить уровень ЛПВП, или "хорошего" холестерина, что также уменьшает количество ЛПНП в крови. Кроме того, омега-3 помогает кровеносным сосудам расслабиться, улучшая кровообращение и потенциально снижая кровяное давление", – пишет издание.

В материале отмечается, что грецкие орехи содержат такие питательные вещества, как полиненасыщенные жиры, фенольные соединения и витамин Е. Они помогают поддерживать структуру и функцию клеточных мембран во всем организме. Здоровые мембраны необходимы для таких процессов, как выработка энергии и функция кровеносных сосудов. Исследование, опубликованное в журнале Life, свидетельствует, что грецкие орехи могут укрепить сердце, улучшая работу этих мембран.

Другое исследование, опубликованное в журнале Circulation Американской ассоциации сердца, показало, что у здоровых пожилых людей, которые съедали горсть грецких орехов в день в течение двух лет, наблюдалось незначительное снижение уровня холестерина ЛПНП.

"Употребление пяти порций орехов в неделю может быть полезно для сердца. Поэтому рекомендуется употреблять примерно четверть стакана грецких орехов в день", – говорит Гелу.

Ранее УНИАН рассказывал о 7 перекусах, приготовленных на основе продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Отмечалось, что их нужно есть, чтобы сердце было здоровым. Это – котлеты из лосося, сардины на цельнозерновом тосте, перекусы с молотым льняным семенем, пудинг с семенами чиа, смесь сухофруктов с грецкими орехами и т. д.

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