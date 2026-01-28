Диетологи рассказали, что белый хлеб делает с уровнем сахара в крови

Они ответили, что будет с уровнем глюкозы в крови, если ежедневно есть белый хлеб.

Хотя белый хлеб очень вкусный, эксперты говорят, что это не самый здоровый выбор, и его регулярное употребление может негативно сказаться на уровне сахара в крови.

Почему белый хлеб повышает уровень сахара в крови

Как объяснил диетолог Мэтью Дж. Лэндри, белый хлеб, который обрабатывается и изготавливается только из крахмалистого эндосперма зерна, имеет высокий гликемический индекс - около 70-75, передает Verywellhealth.

"Это означает, что он быстро переваривается и усваивается организмом. Это может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, в течение 15-30 минут после употребления, за которым следует резкое снижение из-за реакции инсулина", - рассказал Лэндри.

Он добавил, что регулярное употребление белого хлеба может увеличить потребность в инсулине, что со временем может повысить риск развития инсулинорезистентности.

В нем мало клетчатки

При переработке пшеницы для производства белой муки отруби - часть с высоким содержанием клетчатки - удаляются. Это делает белый хлеб более быстро усваиваемым организмом и может вызывать более быстрый и сильный скачок уровня сахара в крови по сравнению с цельнозерновыми продуктами, сказала диетолог Минди Хаар.

"Чем сложнее химический состав углеводов, тем медленнее процесс их расщепления и тем равномернее всасывание глюкозы в кровь", - сказала Хаар.

Степень воздействия белого хлеба на организм будет варьироваться. Ландри сказал, что все зависит от метаболического здоровья человека, от того, что еще употребляется вместе с хлебом, и от размера порции хлеба.

"Если вы сочетаете белый хлеб с белком, полезными жирами или клетчаткой, это может помочь смягчить некоторые негативные последствия для уровня глюкозы в крови", - объяснил специалист.

Как выбрать полезный хлеб

Хаар посоветовала проверить фактическую информацию о пищевой ценности и убедиться, что один кусочек содержит не менее 3 граммов клетчатки. Для сравнения, в белом хлебе обычно содержится 0 или максимум 0,5 грамма.

Лэндри также рекомендует читать список ингредиентов, чтобы убедиться, что в названии ингредиентов указано"цельный", например, цельнозерновая пшеничная мука. Если указано "пшеничная мука" или "обогащенная мука", то это рафинированная мука, указал он.

