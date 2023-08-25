Миллионы людей среднего возраста, имеющих избыточный вес и слегка повышенное кровяное давление, уровень холестерина или глюкозы, примерно на треть чаще умирают раньше времени.

Эти люди также подвержены на 35% большему риску сердечных приступов или инсультов и заболевают ими на два года раньше, чем их сверстники. Такие шокирующие результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, пишет The Guardian.

Эти выводы представляют собой еще одно свидетельство непосредственной опасности, которую представляет глобальный кризис ожирения.

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По оценкам, до 31% населения планеты страдает метаболическим синдромом, хотя многие даже не догадываются об этом. Метаболический синдром — это медицинский термин, обозначающий наличие трех или более нездоровых черт, включая избыточный вес или слишком много жира на талии, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или высокий уровень глюкозы.

"Многие люди в возрасте от 40 до 50 лет имеют немного жира на животе и незначительно повышенное кровяное давление, уровень холестерина или глюкозы, но в целом чувствуют себя хорошо, не подозревают о рисках и не обращаются за медицинской помощью", - прокомментировала автор исследования доктор Леннберг из Швеции.

"Этот сценарий, называемый метаболическим синдромом, представляет собой растущую проблему среди населения Запада, где люди неосознанно откладывают проблемы на будущее. Это огромная упущенная возможность вмешаться до того, как произойдут сердечные приступы и инсульты, которых можно было бы избежать", - обрисовала ситуацию специалист.

Она рассказала, что в исследовании приняли участие 34 269 взрослых в возрасте от 40 до 50 лет, которые прошли программу сердечно-сосудистого скрининга в 1990–1999 годах в шведском графстве Вестманланд.

Оно показало, что у взрослых среднего возраста с метаболическим синдромом случился сердечный приступ или инсульт на 2,3 года раньше, чем у людей без набора нездоровых признаков. Артериальное давление было самым рискованным компонентом, особенно для женщин в возрасте 40 лет, что подчеркивает необходимость его контроля.

Нилеш Самани медицинский директор Британского кардиологического фонда, в итоге отметил, что важным посланием является то, что можно снизить риск с помощью простых мер: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и контроль веса.