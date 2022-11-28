Индекс массы тела или ИМТ - важный показатель здоровья, который нужно знать каждому взрослому человеку. Этот показатель помогает определить, есть ли у человека лишний вес. Рассчитать свой ИМТ каждый человек может самостоятельно - сложные вычисления для этого не нужны.
Что такое ИМТ и что он определяет
Индекс массы тела определяет оптимальное соотношение роста и веса человека, которое считается здоровой нормой. Слишком высокий ИМТ указывает на избыточный вес, а ИМТ ниже нормы означает недобор веса.
При этом стоит помнить, что не всегда ИМТ показывает точные результаты. К примеру, у спортсменов большой вес обусловлен развитой мускулатурой, и они могут быть стройными даже при высоком ИМТ. А у некоторых людей с нормальным ИМТ может быть лишний вес, поскольку у них жир частично заменяет мышцы.
ИМТ не только устанавливает норму веса, но и является показателем здоровья. Высокий ИМТ связан с повышенным риском онкологических заболеваний и с меньшей продолжительностью жизни.
Как рассчитать свой ИМТ
Для взрослых (старше 18 лет) ИМТ рассчитывается по простой формуле:
ИМТ = масса тела в килограммах / рост в метрах²
Например, для человека с ростом 170 см и весом 65 кг ИМТ рассчитывают так:
65 / (1,7 * 1,7) = 22.49
Что означают результаты ИМТ
Норма ИМТ отличается от пола и возраста человека - у женщин этот показатель должен быть ниже. Специалисты и медики часто спорят о том, какой ИМТ следует считать нормой. Всемирная организация здравоохранения называет такие нормы:
- 16 и менее - недостаточный вес;
- 16-18,5 - дефицит массы тела;
- 18,5-25 - нормальный вес;
- 25-30 - избыточный вес или предожирение;
- 30 и выше - ожирение.