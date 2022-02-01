Исследование показало, что злоупотребление энергетическими напитками способно быть причиной внезапной остановки сердца у здоровых людей.

Сердечные приступы обычно происходят внезапно, оставляя очень мало времени для помощи, поэтому ученые предупредили, что риск такого случая может повысить всего одна порция энергетического напитка.

Специалисты отметили, что один популярный напиток увеличивает риск сердечного приступа у молодых и здоровых людей, передает medikforum.

Так, исследование показало, что злоупотребление энергетическими напитками способно быть причиной внезапной остановки сердца у здоровых людей. По словам авторов исследования, главная опасность напитка для сердца – это высокая концентрация кофеина. Энергетики содержат замаскированный кофеин в виде таких веществ, как гуарана, получаемая из растения, идентичного по действию кофеину.

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Исследователи предупредили, что гуарана содержит вдвое больше кофеина, чем кофейные зерна, и при смешивании с другими активными веществами, такими как женьшень и таурин, она способна "генерировать неопределенные взаимодействия".

"У молодых людей после употребления энергетических напитков распространены случаи необъяснимых остановок сердца", - цитирует экспертов Anatolian Journal of Cardiology.

В первую очередь, отметили они, внезапные инфаркты распространены среди людей, смешивающих энергетические напитки с алкоголем.

Ученые добавляют, что стимулирующие компоненты таких напитков могут провоцировать появление аритмии, при которой сердце теряет нормальный ритм, бьется слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. В тяжелых случаях это состояние может вызывать фатальные реакции и приводить к внезапной остановке сердца.

Сердечные приступы случаются, когда поток крови к миокарду становится затрудненным.

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