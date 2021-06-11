Сейчас женщине через трубку дают лекарства, которые должны привести к другому физическому прогрессу.

В Италии у 37-летней Кристины Рози произошел сердечный приступ в июле прошлого года. Женщина была на 7 месяце беременности.

Как пишет BBC, медики провели кесарево сечение, с помощью которого родилась ее дочь Кэтрин. Однако Кристина Рози осталась в коме с подозрением на повреждение головного мозга.

Ее муж и мама были рядом, когда итальянка проснулась и заговорила.

Читайте такжеЖительница ЮАР родила десять детей-это рекорд (фото)

"Мы не ждали этого, это было настоящей радостью после стольких страданий", – сказал муж Габриэле Суччи.

В апреле женщину перевели в клинику в Австрии, чтобы там она могла получить специализированную помощь в процессе выздоровления. Лечение женщины за рубежом оплатили благодаря добровольному сбору средств. Как пишет издание, сейчас семья собрала более 170 тыс евро для дальнейшей реабилитации, включая физиотерапию.

"Кристину сейчас трудно узнать", - сказал Габриэле Суччи.

Он добавил, что его жене через трубку дают лекарства, которые должны привести к другому физическому прогрессу.

Дочь пары провела несколько месяцев в больнице из-за нехватки кислорода во время родов.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко