Они обнаружили, что если упражнение выполняется во второй половине дня, эффект кофеина более заметен, чем утром.

Ученые из отдела физиологии Университета Гранады (UGR) выявили, что кофеин (около 3 мг / кг, эквивалент крепкого кофе), употребляемый за полчаса до аэробных упражнений, значительно увеличивает скорость сжигания жира.

Читайте такжеАвстралийские ученые определили опасную дозу кофеВ исследовании, опубликованном в Журнале Международного общества спортивного питания, ученые пытались определить, действительно ли кофеин - одно из наиболее часто употребляемых эргогенных веществ для улучшения спортивных результатов - усиливает окисление или «сжигание» жира во время тренировки. Несмотря на то, что его употребление в виде добавок очень распространено, научных доказательств его полезных свойств мало, передает medikforum.

"Рекомендация выполнять утренние упражнения натощак, чтобы увеличить окисление жиров, является обычным явлением. Однако этой рекомендации может не хватать научной основы, поскольку неизвестно, связано ли это увеличение с утренними упражнениями или из-за отказа от еды в течение более длительного периода времени", - объясняет ведущий автор исследования Франсиско Хосе Амаро-Гахете.

«Результаты нашего исследования показали, что прием кофеина за 30 минут до выполнения аэробной нагрузки увеличивает максимальное окисление жиров во время упражнений независимо от времени суток», - объясняет ученый.

При этом, было подтверждено существование суточных колебаний окисления жиров во время упражнений, причем значения были выше днем, чем утром, при равных часах голодания.

Эти результаты также показывают, что кофеин увеличивает окисление жиров во время утренних упражнений аналогично тому, как это наблюдается без употребления кофеина во второй половине дня. Таким образом, результаты исследования показывают, что сочетание приема кофеина и аэробных упражнений, выполняемых с умеренной интенсивностью во второй половине дня, являются оптимальными для людей, стремящихся увеличить сжигание жира во время физических упражнений.

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Автор: Ирина Погорелая