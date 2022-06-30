Врач объяснил, что делать родителям с прививками для детей в условиях войны.

Необходимо придерживаться Национального календаря прививок и графика вакцинации детей по возрасту, но в условиях войны, когда на оккупированных территориях существует риск вспышки инфекционных болезней можно сделать ребенку необходимую прививку раньше, чем это предусмотрено календарем.

Об этом сообщил детский врач-инфекционист Федор Лапий.

По его словам, если по тем или иным причинам ребенок не может быть вакцинирован по возрасту в соответствии с календарем прививок, дозу вакцины для завершения первичной вакцинации или ревакцинации можно получить раньше графика и она будет засчитана.

Например, первая доза вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи) в соответствии с календарем прививок вводится в 12 месяцев, вторая доза – в 6 лет.

Сейчас существуют риски вспышки многих инфекционных болезней, в том числе и кори. Поэтому ребенок может получить вторую дозу вакцины раньше, но с соблюдением минимального интервала для КПК – не менее 1 месяца.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Украине разрешили одновременно вводить вакцины против COVID-19 и против других инфекционных болезней.

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