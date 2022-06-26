Ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года.

Вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает CNN.

"Сейчас событие не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение, что является высшим уровнем предупреждения, которое ВОЗ может выдать", - говорится в сообщении.

В то же время Гебрейесус призвал к усилению наблюдения за обезьяньей оспой.

ВОЗ определяет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, как "чрезвычайное событие", которое является "риском для общественного здравоохранения для других государств вследствие международного распространения болезни" и "потенциально требует скоординированных международных ответных действий".

Оспа обезьян:

Оспа обезьян - вирус с двухцепочной ДНК. Такие вирусы могут исправлять свои ошибки при воспроизведении генетического материала, но они менее склонны к мутациям.

По состоянию на 6 июня 2022 года случаи заражения обнаружены в 27 странах. Уже 10 июня в Польше подтвердили первый случай инфицирования оспы обезьян. Пациент находился на изоляции в больнице, с ним провели эпидемиологический опрос.

Ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. Выявлены две версии обезьяньей оспы среди пациентов в США.

Вас также могут заинтересовать новости: