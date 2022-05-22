Обычно болезнь длится 2-4 недели, проходит самостоятельно без лечения. Однако, по словам врача, надо соблюдать несколько правил.

Не успел мир отойти от пандемии коронавируса, как человечество постигла новая болезнь - обезьянья оспа. Этот вирус ежедневно фиксируют во многих странах мира, в частности, уже есть случаи заражения и в Европе.

Украинская врач Дарья Симчук на своей странице в Instagram ответила на самые распространенные вопросы относительно заболевания.

"Ковид, война, ядерные угрозы... чего нам еще не хватало в жизни для полного счастья? Обезьяньей оспы! Интернет кишит заголовками о ней, и вот мы все уже в печали. Давайте разбираться, так ли страшен тот черт, как его рисуют", - призвала медик.

Опять новый вирус?

Нет! Оспа обезьян известна с 1958 года, была вспышка среди лабораторных обезьян. Эта зараза относится к роду Orthopoxvirus семейства Poxviridae, и является родственником натуральной оспы (которую истребили прививками), и вируса коровьей оспы.

Первый случай оспы обезьян у человека обнаружили в 1970 г. в Демократической Республике Конго. Потом иногда обнаруживали в нескольких других центрально- и западноафриканских странах.

А сейчас что?

Сейчас появились сообщения о болезни из других стран, в которых раньше обезьяньей оспы не было, в частности в Европе и Северной Америке.

Откуда оно берется?

Резервуаром вируса подозревают африканских грызунов, ну и зараженных приматов. Передача вируса происходит от животного к человеку, от человека к человеку, от матери к ребенку во время беременности и родов, или от зараженных материалов.

По словам Симчук, вирус проникает в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки (глаза, нос, рот, половые органы). От животного к человеку через укусы или царапины, приготовление мяса, прямой или не прямой контакт с зараженными жидкостями организма, например, через грязную подстилку.

От человека к человеку передача происходит через крупные дыхательные капли или контактно. Капли такого размера не распространяются далеко, поэтому нужен длительный тесный контакт лицом к лицу (это вам не ковид, от которого дроплетсы разлетаются до 10 метров). Контактный путь включает прямой или косвенный контакт с жидкостями организма или зараженным материалом, например, через загрязненную одежду или белье.

"Что интересно о сегодняшних случаях инфицирований: они идентифицированы среди мужчин гомо- или бисексуалов. Тем не менее СDC призывает врачей быть внимательными к пациентам, при наличии у них сыпных заболеваний, независимо от того, имели ли эти лица факторы риска в отношении оспы обезьян в анамнезе, их гендера и сексуальной ориентации",- отметила врач.

Факторы риска заражения

Путешествия в страны Центральной или Западной Африки, части Европы, или другие места, где была обнаружена оспа обезьян, в течение месяца до появления симптомов. Контакт с человеком с подтвержденным или подозреваемым оспой обезьян.

Симптомы

Инкубационный период составляет 7-14 дней, но может быть от 5 - 21 дней.

Этот дождь надолго?

Обычно болезнь длится 2-4 недели, проходит самостоятельно без лечения. Смертность - 1 из 100 человек (данные из Африки), что примерно 1%, и это в основном касается новорожденных и иммунодефицитных людей. Тот же ковид смертелен в 0,2-8% случаев, в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний.

"Но не спешите бояться, потому что ковид в десятки раз заразнее", - отмечает врач.

Профилактика, лекарства

На сегодня от вируса существует готовая вакцина. Ею прививали отдельных лиц с риском профессионального воздействия ортопоксвирусов. Это живые вакцины JYNNEOS и ACAM2000, одобренные FDA.

По словам врача, прививка от натуральной оспы также имеет эффект (внимание - НЕ от ветрянки!)

Меры профилактики обезьяньей оспы

Избегайте контакта с инфицированными животными (включая животных, которые больны или были найдены мертвыми в районах, где встречается оспа обезьян). Избегайте контакта с любыми материалами, например постель, пеленки, которые контактировали с больным животным или человеком. Соблюдайте надлежащую гигиену рук после контакта с инфицированными животными или людьми.

"Пока не существует доказанного безопасного лечения вируса оспы обезьян. Для борьбы с ее вспышкой в США будут использовать вакцину против оспы, противовирусные препараты и иммуноглобулин коровьей оспы (VIG). Не спешите паниковать! Мойте руки, не контактируйте тесно и интимно с кем попало и будет вам счастье", - заверила Симчук.

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