Кабинет министров продлил до 31 августа действие карантина и режим чрезвычайной ситуации на территории Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни СOVID-19.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - отметил глава правительства.
Коронавирус в Украине
Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности в Украине и норму по отстранению от работы невакцинированных сотрудников.
А Международный научный совет обнародовал три сценария пандемии COVID-19, которые могут состояться до 2027 года.
Тем временем в мире первая страна ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой - редким зоонозным вирусным заболеванием, которое передается человеку от животных, наиболее вероятно - от грызунов и приматов. Вакцины или лекарств против обезьяньей оспы не существует.