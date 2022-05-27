По решению правительства, карантин продлится минимум до 31 августа.

Кабинет министров продлил до 31 августа действие карантина и режим чрезвычайной ситуации на территории Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни СOVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - отметил глава правительства.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности в Украине и норму по отстранению от работы невакцинированных сотрудников.

А Международный научный совет обнародовал три сценария пандемии COVID-19, которые могут состояться до 2027 года.

Тем временем в мире первая страна ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой - редким зоонозным вирусным заболеванием, которое передается человеку от животных, наиболее вероятно - от грызунов и приматов. Вакцины или лекарств против обезьяньей оспы не существует.

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