Такое разрешение распространяется на детей от 12 лет и взрослых.

В Украине разрешили одновременно вводить вакцины против COVID-19 и против других инфекционных болезней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Украине разрешили вводить вакцины против COVID-19 и вакцины против других инфекционных болезней детям от 12 лет и взрослым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне за один визит в медицинское учреждение можно будет прививаться сразу от нескольких опасных болезней.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности в Украине и норму по устранению от работы невакцинированных сотрудников.

А Международный научный совет обнародовал три сценария пандемии COVID-19, которые могут состояться до 2027 года.

Между тем в мире первая страна ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой - редким зоонозным вирусным заболеванием, которое передается человеку от животных, наиболее вероятно - от грызунов и приматов. Вакцины или лекарств против обезьяньей оспы не существует.

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