Сложно найти ребенка, который не любил бы мороженое. Особенно, летом. Но как же правильно выбрать мороженое в Украине, чтобы оно было натуральное и даже полезное?
О том, на что родителям следует обратить внимание при выборе мороженого для своих детей, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.
"Чем меньше в мороженом добавки – красителей и ароматизаторов, а также консервантов, тем здоровее десерт", – отметила эксперт.
Каким должно быть качественное мороженое
Сказать, какое мороженое самое качественное в Украине, вряд ли кто-то сможет со 100%й уверенностью. И, кстати, далеко не факт, что недорогое мороженое = вредное. В этом случае цена не всегда определяет качество.
Главное – найти мороженое с хорошим составом. А это значит – в первую очередь нужно хорошенько ознакомиться с этикеткой.
"Идеальное мороженое состоит из цельного молока, сливок, сахара и ванили, может быть, из ягод и фруктов. В составе натурального мороженого не должно быть растительных жиров – только молочные или качественные, цельные из орехов. Калорийность, сахара и жиры в мороженом не отличаются от других десертов. Важна только доза и качество", – отметила Голобородько.
Какое мороженое самое вредное
По словам специалиста, мороженое без сахара не является здоровым вариантом, ведь содержит сахарозаменители:
"В 90% это сахарные спирты, которые могут вести к расстройству пищевого поведения, вздутия и метеоризма, потому что влияют на бактерии микробиому".
Не рекомендуется детям мороженое со вкусами и посыпками – в нем более высокие уровни сахара и значительно большее количество консервантов, стабилизаторов.
"Ароматизированное цветное мороженое часто содержит искусственные пищевые красители, такие как красный №3 (эритрозин) и синий №2 (индигокармин). Хотя они одобрены FDA, некоторые исследования связывают эти красители с гиперактивностью и поведенческими проблемами у детей", – добавила эксперт.
Стандарты качества мороженого в Украине
По данным Голобородько, в Украине действуют 3 национальных стандарта на мороженое. А именно:
- ДСТУ 4733:2007 Мороженое молочное, сливочное, пломбир,
- ДСТУ 4734:2007 Мороженое плодово-ягодное, щербет и лед,
- ДСТУ 4735:2007 Мороженое с комбинированным составом.
Каждому из стандартов специалист дала свою оценку:
Молочное (с содержанием жира от 0,5-7,5%), сливочное мороженое (8,0-11,5%) и пломбир (12,0-20,0%). На основе молока в составе нет никаких растительных жиров (пальмового или кокосового масел, маргаринов, кулинарных жиров и т.п.). Является лучшим выбором.
Плодово-ягодное мороженое, замороженный сок (продукт, изготовленный на основе сахарного сиропа, красителей, концентрата и ароматизаторов). Часто содержит много сахара.
Мороженое с комбинированным составом. Молочные жиры заменяют растительными (или другими заменителями молочного жира), и это законно. Такое мороженое "выдает" себя водянистостью, быстро тает. Обычно это плохой состав.