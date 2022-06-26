Идеальное мороженое состоит из цельного молока, сливок, сахара и ванили, может быть, с добавлением ягод и фруктов, рассказала эксперт.

Сложно найти ребенка, который не любил бы мороженое. Особенно, летом. Но как же правильно выбрать мороженое в Украине, чтобы оно было натуральное и даже полезное?

О том, на что родителям следует обратить внимание при выборе мороженого для своих детей, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

"Чем меньше в мороженом добавки – красителей и ароматизаторов, а также консервантов, тем здоровее десерт", – отметила эксперт.

Каким должно быть качественное мороженое

Сказать, какое мороженое самое качественное в Украине, вряд ли кто-то сможет со 100%й уверенностью. И, кстати, далеко не факт, что недорогое мороженое = вредное. В этом случае цена не всегда определяет качество.

Главное – найти мороженое с хорошим составом. А это значит – в первую очередь нужно хорошенько ознакомиться с этикеткой.

"Идеальное мороженое состоит из цельного молока, сливок, сахара и ванили, может быть, из ягод и фруктов. В составе натурального мороженого не должно быть растительных жиров – только молочные или качественные, цельные из орехов. Калорийность, сахара и жиры в мороженом не отличаются от других десертов. Важна только доза и качество", – отметила Голобородько.

Какое мороженое самое вредное

По словам специалиста, мороженое без сахара не является здоровым вариантом, ведь содержит сахарозаменители:

"В 90% это сахарные спирты, которые могут вести к расстройству пищевого поведения, вздутия и метеоризма, потому что влияют на бактерии микробиому".

Не рекомендуется детям мороженое со вкусами и посыпками – в нем более высокие уровни сахара и значительно большее количество консервантов, стабилизаторов.

"Ароматизированное цветное мороженое часто содержит искусственные пищевые красители, такие как красный №3 (эритрозин) и синий №2 (индигокармин). Хотя они одобрены FDA, некоторые исследования связывают эти красители с гиперактивностью и поведенческими проблемами у детей", – добавила эксперт.

Стандарты качества мороженого в Украине

По данным Голобородько, в Украине действуют 3 национальных стандарта на мороженое. А именно:

ДСТУ 4733:2007 Мороженое молочное, сливочное, пломбир,

ДСТУ 4734:2007 Мороженое плодово-ягодное, щербет и лед,

ДСТУ 4735:2007 Мороженое с комбинированным составом.

Каждому из стандартов специалист дала свою оценку:

Молочное (с содержанием жира от 0,5-7,5%), сливочное мороженое (8,0-11,5%) и пломбир (12,0-20,0%). На основе молока в составе нет никаких растительных жиров (пальмового или кокосового масел, маргаринов, кулинарных жиров и т.п.). Является лучшим выбором.

Плодово-ягодное мороженое, замороженный сок (продукт, изготовленный на основе сахарного сиропа, красителей, концентрата и ароматизаторов). Часто содержит много сахара.

Мороженое с комбинированным составом. Молочные жиры заменяют растительными (или другими заменителями молочного жира), и это законно. Такое мороженое "выдает" себя водянистостью, быстро тает. Обычно это плохой состав.

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