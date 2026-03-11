Что лечит мед: диетологи рассказали о пользе этого продукта для здоровья

Этот натуральный, питательный продукт оказывает положительное влияние на энергию, здоровье кишечника и многое другое.

Ежедневное употребление меда может улучшить здоровье, поддерживая здоровье кишечника и даря энергию.

Антиоксиданты и противовоспалительные свойства меда могут уменьшить воспаление, поддержать общее здоровье и даже улучшить реакцию уровня сахара в крови, пишет Marthastewart. Диетологи отметили, что мед - это суперпродукт, полный полезных свойств.

Ежедневное потребление от 1 до 2 чайных ложек (примерно от 5 до 10 граммов) считается безопасным и полезным для большинства людей. Это количество обеспечивает антиоксиданты и другие питательные вещества, не добавляя в рацион избыток сахара", - рассказала диетолог Лорен Манакер.

Видео дня

Иными словами, главное - умеренность, отметило издание.

Как ежедневная доза меда влияет на организм

Уменьшает воспаление

Мед содержит полифенолы и флавоноиды, растительные антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы в организме, что уменьшает воспаление и поддерживает общее здоровье, говорит Манакер.

"Эти соединения относятся к тому же классу, что и в ягодах, оливковом масле и темном шоколаде, поэтому мед так органично вписывается в рацион, богатый антиоксидантами, например, в средиземноморскую диету", - добавила диетолог Александрия Зозос.

Манакер выделила мед манука, который содержит не только антиоксиданты, но и метилглиоксаль - соединение, которое, как доказали исследования, усиливает антибактериальные и противовоспалительные свойства меда.

Более темные сорта меда, такие как гречишный, обладают более мощным антиоксидантным действием, чем более светлые сорта, объяснила Зозос со ссылкой на исследования.

Помогает регулировать уровень сахара в крови

Это может звучать нелогично, но естественное сочетание глюкозы (около 34%) и фруктозы (около 39%) в меде, а также содержащиеся в нем антиоксиданты и противовоспалительные соединения, по-видимому, обеспечивают более благоприятный метаболический ответ, чем рафинированный сахар, установили исследования.

"Исследования показывают, что замена сахара медом может умеренно улучшить чувствительность к инсулину и гликемический ответ, даже у людей с диабетом", - подчеркнула Зозос.

Одна из причин заключается в том, что мед значительно слаще сахара по объему - примерно пол столовой ложки меда обеспечивает ту же сладость, что и 1 столовая ложка сахара. Поэтому человек использует меньше меда.

"Использование примерно на 40% меньшего количества меда для достижения того же уровня сладости приводит к меньшему количеству скачков уровня сахара в крови в течение времени", - объяснила Зозос.

"Мед, как правило, имеет умеренный гликемический индекс (ГИ) около 50–60, что ниже, чем у сахара", - сказала Манакер.

Более низкий ГИ означает, что он вызывает более медленное повышение уровня сахара в крови, но умеренность все равно важна, добавляет она.

Улучшает здоровье кишечника

Мед содержит пребиотические соединения и полифенолы, которые питают и поддерживают полезные кишечные бактерии. "Некоторые виды меда, особенно сырые и необработанные, содержат небольшое количество ферментов и соединений, которые могут поддерживать здоровье кишечника", - отметила Манакер.

Хотя мед не является пробиотическим продуктом, но исследования показали, что он может значительно повысить выживаемость пробиотиков, отметила Зозос:

"Добавление столовой ложки меда в йогурт помогло пробиотической бактерии Bifidobacterium animalis выживать со значительно большей скоростью, что делает мед настоящим союзником в деле здоровья кишечника, а не просто добавкой".

Ускоренное заживление

Антимикробные свойства меда могут помочь в лечении как недугов, так и небольших порезов. Фактически, его ценили за терапевтические свойства с древних времен. "Было доказано, что мед помогает успокоить кашель и способствует заживлению ран. При кашле мед может обволакивать горло и уменьшать раздражение", - сказала Манакер.

Длительный прилив энергии

Натуральный сахар в меде обеспечивает длительный прилив энергии. "Это одно из самых практичных и подтвержденных доказательствами преимуществ меда. Его естественная смесь глюкозы и фруктозы идеально подходит для получения энергии: глюкоза быстро попадает в кровоток, обеспечивая немедленное топливо, в то время как фруктоза метаболизируется медленнее, обеспечивая длительный прилив энергии", - отметила Зозос.

По ее словам, для повседневного использования небольшое количество меда перед тренировкой или добавление его в утреннюю овсянку - это здоровая альтернатива переработанным энергетическим продуктам.

Другие новости о здоровом питании

Ранее гастроэнтеролог назвал сок №1, который приносит самую большую пользу здлровью кишечника. Он отметил, что этот напиток также поможет лучше спать.

Также ученые назвали 5 самых полезных видов мясных деликатесов, в которых много белка. Специалисты предупредили, что при выборе колбасных изделий нужно внимательно читать состав.

Вас также могут заинтересовать новости: