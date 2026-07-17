5 продуктов, в которых витамина Е намного больше, чем в семечках

Витамин Е защищает клетки организма от повреждений, а также поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Семена подсолнечника считаются одним из лучших источников витамина Е, однако есть продукты, в которых его содержится еще больше. Дитологи рассказали, какие продукты помогут восполнить запасы этого важного антиоксиданта.

Как сообщает Health, витамин Е защищает клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами и воздействием окружающей среды, а также поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Для сравнения, в одной порции семян подсолнечника весом около 28 граммов содержится 7,4 мг витамина Е – почти половина рекомендуемой суточной нормы. Однако некоторые растительные масла превосходят их по концентрации этого витамина.

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На первом месте оказалось масло зародышей пшеницы. Всего одна столовая ложка продукта содержит 20,3 мг витамина Е, что составляет 134% суточной нормы. Специалисты советуют добавлять его в салаты, каши, йогурты или смузи уже после приготовления, поскольку при нагревании витамин разрушается.

Вторую строчку занимает масло фундука. В одной столовой ложке содержится около 6,4 мг витамина Е – более 42% дневной нормы. Кроме того, исследования показали, что употребление самого фундука способствует активации защитных механизмов клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

На третьем месте находится подсолнечное масло. Одна столовая ложка обеспечивает организм 5,5 мг витамина Е, или более 36% суточной потребности. Особенно полезными считаются высокоолеиновые сорта, богатые мононенасыщенными жирами, которые исследования связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В список также вошло миндальное масло. В одной столовой ложке содержится около 5,3 мг витамина Е. По данным исследований, этот продукт может положительно влиять на уровень холестерина в крови, а также способствовать нормализации пищеварения у пожилых людей.

Замыкает пятерку хлопковое масло, которое содержит около 4,8 мг витамина Е на столовую ложку – примерно 32% суточной нормы. Благодаря высокой температуре дымления его можно использовать для жарки, тушения и приготовления различных соусов.

Эксперты отметили, что многие масла сохраняют максимум полезных веществ только при минимальной термической обработке. Поэтому масла зародышей пшеницы, фундука и миндаля лучше добавлять в уже готовые блюда или использовать в холодных закусках.

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