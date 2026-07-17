Этот популярный танец может сделать вас счастливее: что выяснили ученые

У людей, принимавших участие в занятиях сальсой, отмечалось уменьшение депрессивных симптомов и социальной тревожности.

Сальса - один из самых популярных видов танца, который насчитывает сотни миллионов поклонников по всему миру. Этот танец сочетает в себе карибские, испанские и африканские музыкальные стили и ритмы, а также обладает множеством когнитивных и физических преимуществ, а именно: улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, мышечный тонус и осанку. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты рандомизированного исследования Оксфордского университета и фонда "Oxford Health NHS Trust".

В исследовании приняли участие 121 молодой человек с лёгкой и умеренной депрессией и тревожностью, которых случайным образом распределили на группу, занимавшуюся сальсой, и контрольную группу.

Участники обеих групп в возрасте от 18 до 24 лет заполняли анкеты о психическом здоровье до начала, во время и после завершения восьминедельной программы.

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Исследование показало, что у тех, кто участвовал в занятиях сальсой, наблюдалось меньшее снижение депрессивных симптомов и социальной тревоги, чем у контрольной группы, а также более значительный рост ежедневного чувства счастья.

"Эти результаты заслуживают внимания, поскольку сальса - это физическая, социальная, музыкальная, структурированная и зачастую игровая деятельность, требующая от людей взаимодействия с другими, но в четких рамках: шаги, комбинации, ротация партнеров и предсказуемый порядок занятий. Для некоторых людей это может сделать социальный контакт более управляемым, чем в неструктурированной среде социальной группы", - подчеркнула главный автор исследования Бреннан Делаттр.

По ее словам, результаты пока не являются достаточно убедительными, чтобы рекомендовать сальсу в качестве самостоятельного метода лечения клинически диагностированной депрессии.

"Семейные врачи и социальные службы могут рассматривать доступные занятия социальными танцами как дополнительное средство для улучшения самочувствия или вспомогательный метод лечения, особенно для молодых людей, которым это нравится", - добавила Делаттр.

Исследовательница отметила, что прежде чем давать более категоричные рекомендации по назначению, необходимо провести дополнительные клинические испытания с активными группами сравнения.

В то же время клинический преподаватель Национального института сердца и легких Имперского колледжа Лондона Кир Филипп заявил:

"Мир кардинально изменился - 50 лет назад социальные танцы не считались бы "медицинским вмешательством", это был бы обычный субботний вечер. Возможно, это исследование на самом деле лечит дефицит танцев, о котором мы даже не подозревали. Это исследование не утверждает, что сальса является лекарством от депрессии, а скорее представляет собой полезный инструмент, который можно добавить к существующим вариантам лечения".

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