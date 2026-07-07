Что есть, чтобы прожить дольше: список из 11 самых полезных продуктов

Однако, одного только правильного питания недостаточно. Для увеличения продолжительности жизни рекомендуется также хорошо высыпаться и заниматься спортом.

Питание играет ключевую роль в долголетии, поэтому включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами, помогает уменьшить воспаление, защитить клетки от повреждений и снизить риск развития хронических заболеваний.

Как отметили специалисты, регулярное употребление таких продуктов положительно сказывается на здоровье сердца, мозга и обмене веществ, а также потенциально увеличивает продолжительность жизни, пишет Verywellhealth. Эксперты выделили 11 продуктов, которые стоит чаще включать в рацион.

1. Черный и зеленый чай

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Эти напитки богаты флавоноидами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Исследования связали регулярное употребление чая со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и артрита.

2. Яблоки

Исследования показали, что регулярное употребление яблок способствует долголетию, снижая риск некоторых хронических заболеваний, в том числе диабета. Это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов, включая флавоноиды.

3. Виноград

Антиоксиданты винограда поддерживают здоровье сердца и мозга, а также замедляют процессы старения, уменьшая воспаление и поддерживая метаболизм организма.

4. Темный шоколад

Какао содержит большое количество флавоноидов, которые помогают защищать сосуды и сердце. По данным исследований, умеренное употребление темного шоколада способствует снижению артериального давления, улучшению уровня холестерина и уменьшению риска диабета.

При этом специалисты посоветовали выбирать шоколад с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара.

5. Апельсины

Цитрусовые известны своими противовоспалительными свойствами. Особенно много полезных соединений содержится в кожуре апельсина.

6. Клубника

Эта ягода помогает бороться с воспалением и замедляет возрастное ухудшение работы мозга, поддерживая когнитивные функции.

7. Черника

Черника считается одним из самых богатых источников антиоксидантов. Она помогает защищать клетки от повреждений и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

8. Грейпфрут

Красные и розовые сорта содержат большое количество антиоксидантов. При этом кожура фрукта обладает более выраженной антиоксидантной активностью, чем мякоть.

9. Орехи

Миндаль, грецкие орехи и фисташки регулярно входят в рацион жителей так называемых "голубых зон" – регионов, где люди чаще всего доживают до 100 лет. Несмотря на высокую калорийность, орехи считаются ценным источником полезных жиров и антиоксидантов.

10. Соя

Соевые продукты богаты растительным белком и веществами, способными уменьшать воспаление. Исследования показали, что они могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.

11. Листовая зелень

Капуста кейл, мангольд, руккола и другая листовая зелень содержат большое количество флавоноидов и других антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье организма и защищают от хронических заболеваний.

Привычки, которые способствуют долголетию

По словамврача Сохаиба Имтиаза, одного только правильного питания недостаточно. Для увеличения продолжительности жизни рекомендуется также:

спать по 7–9 часов в сутки;

уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности;

выполнять силовые упражнения минимум дважды в неделю;

регулярно снижать уровень стресса с помощью медитации, прогулок или йоги;

поддерживать активное общение с друзьями и близкими.

Эксперты подчеркнули, что именно сочетание сбалансированного питания и здорового образа жизни помогает снизить риск хронических заболеваний и сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.

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Ранее ученые назвали одну ежедневную привычку, которая поможет прожить дольше. Эта привычка не усложнит вашу жизнь и отлично впишется в ежедневный распорядок дел.

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