Что есть, чтобы прожить дольше: список из 11 самых полезных продуктов

Питание играет ключевую роль в долголетии, поэтому включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами, помогает уменьшить воспаление, защитить клетки от повреждений и снизить риск развития хронических заболеваний.
Как отметили специалисты, регулярное употребление таких продуктов положительно сказывается на здоровье сердца, мозга и обмене веществ, а также потенциально увеличивает продолжительность жизни, пишет Verywellhealth. Эксперты выделили 11 продуктов, которые стоит чаще включать в рацион.
1. Черный и зеленый чай
Эти напитки богаты флавоноидами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Исследования связали регулярное употребление чая со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и артрита.
2. Яблоки
Исследования показали, что регулярное употребление яблок способствует долголетию, снижая риск некоторых хронических заболеваний, в том числе диабета. Это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов, включая флавоноиды.
3. Виноград
Антиоксиданты винограда поддерживают здоровье сердца и мозга, а также замедляют процессы старения, уменьшая воспаление и поддерживая метаболизм организма.
4. Темный шоколад
Какао содержит большое количество флавоноидов, которые помогают защищать сосуды и сердце. По данным исследований, умеренное употребление темного шоколада способствует снижению артериального давления, улучшению уровня холестерина и уменьшению риска диабета.
При этом специалисты посоветовали выбирать шоколад с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара.
5. Апельсины
Цитрусовые известны своими противовоспалительными свойствами. Особенно много полезных соединений содержится в кожуре апельсина.
6. Клубника
Эта ягода помогает бороться с воспалением и замедляет возрастное ухудшение работы мозга, поддерживая когнитивные функции.
7. Черника
Черника считается одним из самых богатых источников антиоксидантов. Она помогает защищать клетки от повреждений и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
8. Грейпфрут
Красные и розовые сорта содержат большое количество антиоксидантов. При этом кожура фрукта обладает более выраженной антиоксидантной активностью, чем мякоть.
9. Орехи
Миндаль, грецкие орехи и фисташки регулярно входят в рацион жителей так называемых "голубых зон" – регионов, где люди чаще всего доживают до 100 лет. Несмотря на высокую калорийность, орехи считаются ценным источником полезных жиров и антиоксидантов.
10. Соя
Соевые продукты богаты растительным белком и веществами, способными уменьшать воспаление. Исследования показали, что они могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.
11. Листовая зелень
Капуста кейл, мангольд, руккола и другая листовая зелень содержат большое количество флавоноидов и других антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье организма и защищают от хронических заболеваний.
Привычки, которые способствуют долголетию
По словамврача Сохаиба Имтиаза, одного только правильного питания недостаточно. Для увеличения продолжительности жизни рекомендуется также:
- спать по 7–9 часов в сутки;
- уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности;
- выполнять силовые упражнения минимум дважды в неделю;
- регулярно снижать уровень стресса с помощью медитации, прогулок или йоги;
- поддерживать активное общение с друзьями и близкими.
Эксперты подчеркнули, что именно сочетание сбалансированного питания и здорового образа жизни помогает снизить риск хронических заболеваний и сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.
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