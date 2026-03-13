Ученые назвали 8 продуктов, в которых белка намного больше, чем курице

Курица - это популярный источник белка, содержащий около 24 граммов в порции весом 85 граммов, но это не единственный вариант.
Многие другие продукты содержат аналогичное количество белка и могут помочь разнообразить рацион для улучшения общего питания, пишет Verywellhealth.
1. Индейка
В порции 85 г белка 25,6 г. Это постный белок, которого, по данным исследований, больше, чем курице. Такая порция содержится 125 калорий, что лишь немного больше, чем в куриной грудке, где в той же порции содержится 122 калории.
2. Тунец
В зависимости от вида в 85 г тунца содержится от 25,4 до 19,5 г белка.
3. Креветки
В 85 г содержится 20 г белка. Креветки - это универсальный, богатый белком ингредиент, который можно добавлять в самые разные блюда, от салатов до пасты. Согласно исследованиям, порция вареных креветок весом 85 г содержит всего 84 калории.
Вы можете удвоить эту порцию, чтобы получить 40 г белка, при этом сохранив низкое содержание калорий. Креветки также богаты кальцием и содержат мало насыщенных жиров.
4. Говяжий фарш
Это на 90% прстное мясо, 85-граммовая порция которого содержит 22,2 г белка. Говяжий фарш содержит много белка, хотя и немного меньше, чем куриный. Однако, даже постный говяжий фарш значительно содержит больше жира, чем куриный: 10 г жира в котлете весом 85 г по сравнению с 3,57 г в курином.
5. Сыр пармезан
В 85 г твердого пармезана содержится 10,1 белка и 8 г - в тертом. В пересчете на граммы пармезан содержит больше белка, чем курица, которая обеспечивает примерно 8 г белка.
6. Греческий йогурт
На 200 г прихдится 19,9 г белка. Помимо достаточного количества белка, порция обычного обезжиренного греческого йогурта, как установили исследования, содержит 146 калорий и 230 миллиграммов (мг) кальция.
7. Чечевица
В 1 стакане вареной чечевицы 17,9 г белка. Чечевица предлагает высокобелковую растительную альтернативу животному белку. Чечевица содержит больше железа, калия и фолиевой кислоты, чем курица.
8. Творог
На 1 стакан приходится 23,5 белка. Творог по содержанию белка не уступает курице. При содержании 183 калорий стакан творога может вписаться в ваш рацион, если вы следите за потреблением калорий и белка. Творог богат кальцием и содержит мало углеводов.
