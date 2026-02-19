Диетологи назвали 8 продуктов, в которых белка даже больше, чем в яйце

Эти продукты особенно подойдут тем, кто на растительной диете, или не есть продукты животного происхождения.

В одном яйце содержится от 6 до 7 граммов белка. Однако, есть продукты растительного происхождения, которые обеспечивают столько же, если не больше, белка, чем яйцо.

1. Темпе

Это ферментированный соевый продукт с плотной текстурой. Благодаря основе из цельных соевых бобов, он богат белком, а также содержит полезные для кишечника пробиотики, пишет Verywellhealth.

Порция: 85 г.

Белок: 18 г.

2. Сейтан

Он изготовленный из пшеничной клейковины и является одним из самых богатых белком растительных продуктов. Его текстура похожа на мясо.

Но следует помнить, что он содержит глютен и поэтому не подходит для людей с непереносимостью глютена или целиакией.

Порция: 85 г.

Белок: 15 г.

3. Овсянка

Овсяные хлопья - это больше, чем просто завтрак. Вы можете удивиться, что они содержат приличное количество белка - 11 граммов на стакан. По данным исследований, овес также содержит клетчатку, железо и бета-глюкан, растворимую клетчатку, поддерживающую здоровье сердца и пищеварительной системы.

Порция: 85 г (примерно 1 стакан).

Белок: 11 г.

4. Соевые бобы

Это отличный источник белка. В то время как многие растительные белковые продукты содержат ограниченное количество определенных незаменимых аминокислот, соя содержит желаемое количество всех девяти.

Порция: 85 г (1 стакан).

Белок: 10 г.

5. Тофу

Полезен для здоровья, красоты и долголетия. Также тофу сочетается с любыми другими ингредиентами, что делает ее универсальным источником белка.

Порция: 85 г (~1/5 бруска).

Белок: 8,5 г.

6. Чечевица

Она богата белком, железом и клетчаткой.

Порция: 85 г (~1 стакан).

Белок: 8 г.

7. Черная фасоль

Черная фасоль - недорогой, легкодоступный и богатый питательными веществами источник белка. Она также богата антиоксидантами и клетчаткой.

Порция: 85 г (~1/3 стакана).

Белок: 6 г.

8. Нут

Это основной продукт во многих блюдах по всему миру и простой и недорогой источник белка.

Порция: 85 г (~1/3 стакана).

Белок: 6 г.

Сколько белка нужно в день

По данным исследований, рекомендуемая суточная норма потребления белка для среднестатистического здорового взрослого человека составляет не менее 0,8 г на 1 кг массы тела. Таким образом, для женщины весом 68 кг это составит приблизительно 55 граммов белка в день.

Однако, некоторые исследования показывают, что в день нужно употреблять 1,2–1,6 грамма белка на 1 кг веса. Например, для женщины весом 68 кг это соответствует 82–109 г белка в день.

