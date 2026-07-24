Как повысить уровень витамина C без добавок: эксперты назвали 8 продуктов

Этот витамин прежде всего нужно получать с едой, предупредили эксперты.

Витамин C играет важную роль в поддержании иммунной системы, однако получать его в первую очередь следует из продуктов питания, а не из пищевых добавок.

По словам экспертов, фрукты и овощи не только обеспечивают организм аскорбиновой кислотой, но и содержат клетчатку, антиоксиданты, минералы, пишет Health. Хотя витамин C не способен полностью защитить человека от вирусов, однако необходим для нормальной работы иммунитета.

Суточная потребность составляет около 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин.

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Эксперты назвали 8 продуктов, которые могут стать отличной альтернативой добавкам с витамином C.

Красный болгарский перец оказался одним из лидеров по содержанию витамина C. В одной чашке нарезанного перца содержится около 118 мг этого витамина – больше суточной нормы. Кроме того, овощ богат витамином B6, калием и магнием, которые, как установили исследования, поддерживают здоровье сердца, костей и мозга.

Киви также входит в число лучших источников витамина C. Одна чашка фрукта содержит примерно 105 мг витамина. Диетологи посоветовали есть киви вместе с кожурой, чтобы увеличить количество клетчатки в рационе.

Брокколи обеспечивает около 102 мг витамина C на чашку продукта. Помимо этого, она содержит цинк, селен, витамины A, E и K, а также калий и фосфор.

Капуста кале отличается не только высоким содержанием витамина C (около 93 мг на 100 граммов), но и большим количеством витамина K, необходимого для здоровья костей и нормального свертывания крови.

Клубника практически полностью покрывает суточную потребность в витамине C: одна чашка ягод содержит около 89 мг. Также она богата антиоксидантами.

Грейпфрут обеспечивает организм примерно 85 мг витамина C на чашку. Помимо этого, фрукт содержит витамин A, калий и клетчатку, которые помогают поддерживать здоровье сердца, кишечника и зрения, установили исследования.

Апельсины, традиционно считающиеся одним из главных источников витамина C, содержат около 83 мг витамина на чашку. Они также богаты клетчаткой, витаминами группы B, витамином E, кальцием и калием, которые, по данным исследований, поддерживают здоровье кишечника, костей, иммунной системы и сердца.

Замыкает список брюссельская капуста. В одной чашке сырого продукта содержится около75 мг витамина C. Кроме того, она является источником фолиевой кислоты, магния, калия, марганца и клетчатки.

Когда могут понадобиться добавки

Несмотря на то что большинство людей способны получить достаточное количество витамина C из пищи, в некоторых случаях специалисты допускают прием добавок. Это может касаться людей с заболеваниями пищеварительной системы, нарушениями усвоения питательных веществ, крайне ограниченным рационом, беременных женщин и курильщиков, потребность которых в витамине C выше.

Другие новости о питании

Ранее эксперты назвали 7 трав, благодаря которым можно повысить уровень магния даже без добавок. Они отметили, что хотя основными источниками этого минерала считаются орехи, семена и зеленые листовые овощи, некоторые травы также могут помочь увеличить его потребление.

Также были названы 7 продуктов, в которых кальция намного больше, чем в молоке. При выборе овощей важно учитывать не только количество кальция в составе, но и то, насколько хорошо он усваивается.

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