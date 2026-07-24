Снижают давление и риск инфаркта: 7 самых полезных орехов для здоровья сердца

Орехи являются высококалорийным продуктом, поэтому употреблять их рекомендуется в умеренных количествах

Орехи могут стать важной частью рациона для поддержания здоровья сердца, поскольку содержат омега-3, антиоксиданты, клетчатку, которые помогают контролировать уровень холестерина, артериальное давление и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Особое место среди них занимают грецкие орехи, которые, по данным исследований, являются единственным широко распространенным орехом со значительным содержанием растительной омега-3, пишет Verywellhealth.

Исследования показали, что регулярное употребление грецких орехов способствует снижению общего холестерина и артериального давления.

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Также специалисты выделяют еще шесть видов орехов, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Пекан содержит небольшое количество омега-3 и обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования связали его употребление со снижением уровня холестерина и триглицеридов. Однако из-за высокой калорийности эксперты посоветовали соблюдать умеренность.

Миндаль богат мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего". Кроме того, он является источником витамина Е и других антиоксидантов, а также способствует уменьшению воспалительных процессов в организме.

Фундук содержит полезные жирные кислоты и аминокислоту L-аргинин, которая способствует выработке оксида азота. Это вещество помогает кровеносным сосудам сохранять эластичность и поддерживать нормальное артериальное давление.

Орехи макадамия, как показали исследования, могут способствовать снижению уровня общего холестерина и аполипопротеина B – белка, повышенные показатели которого связаны с риском инфаркта и инсульта.

Арахис также считается полезным для сердца. Он содержит полезные жиры, белок, клетчатку и полифенолы, которые помогают контролировать уровень холестерина и способствует снижению артериального давления.

Бразильские орехи богаты полезными жирами, антиоксидантами, минералами и клетчаткой. Исследования свидетельствуют, что их употребление уменьшает воспаление, снижает уровень триглицеридов и "плохого" холестерина, повышает уровень "хорошего" холестерина, а также положительно влияет на состояние сосудов.

Специалисты напомнили, что, несмотря на пользу орехов, они остаются высококалорийным продуктом, поэтому употреблять их рекомендуется в умеренных количествах.

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