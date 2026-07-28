Как есть яйца для полного усвоения витамина D: диетологи раскрыли верный способ

Хотя яйца и так содержат некоторое количество жира, сочетание их с дополнительными полезными жирами способствует лучшему усвоению витамина D.

Яйца – один из немногих продуктов, которые естественным образом содержат витамин D, отмечается в исследованиях. Но чтобы организм усваивал его максимально эффективно, важно правильно сочетать яйца с другими продуктами.

По словам диетологов, лучше всего готовить яйца с небольшим количеством полезных жиров, например, оливкового или авокадового масла. Дело в том, что витамин D относится к жирорастворимым витаминам, поэтому для его полноценного усвоения организму нужны жиры, пишет Verywellhealth.

Во время пищеварения жиры стимулируют выделение желчи и ферментов, которые помогают витамину D проникнуть через стенки кишечника в кровь, выяяснили исследования. Хотя яичный желток уже содержит определенное количество жира, добавление других полезных масел улучшит этот процесс.

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С чем лучше всего есть яйца

Диетологи рекомендуют сочетать яйца с продуктами, богатыми полезными ненасыщенными жирами. Среди лучших вариантов:

оливковое масло;

авокадо;

орехи и семена;

жирная рыба, в частности лосось или сардины;

ореховые пасты;

молочные продукты, такие как сыр, йогурт или творог.

Такие сочетания не только улучшают усвоение витамина D, но и обеспечивают организм белком, клетчаткой, кальцием, калием и полезными жирными кислотами.

Влияет ли способ приготовления

Эксперты отметили, что вареные яйца, яйца-поше, жареные яйца или омлет содержат примерно одинаковое количество витамина D. В то же время длительное запекание при высоких температурах может несколько снижать его содержание, говорится в исследованиях.

Самая большая разница заключается не в потере витамина, а в количестве жиров в готовом блюде. Например, вареные яйца содержат только природный жир из желтка, тогда как при жарке на оливковом или авокадовом масле организм получает дополнительные жиры, которые способствуют усвоению витамина D.

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