Калий йодид - очень серьезное и опасное лекарство, которое имеет много противопоказаний.

Потенциальная авария на Запорожской АЭС вызывает панические настроения в Украине. Украинцы раскупили весь калий йодид в аптеках и спорят между собой, нужно ли пить йод при радиации. Многих людей запутывают противоречивые рекомендации врачей и энергетиков. Мы разобрались, как пить йод при радиации, и кому категорически нельзя пить препарат.

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Нужно ли принимать йод в случае аварии на Запорожской АЭС

Энергетики сообщают, что в случае аварии на ЗАЭС принимать йод не нужно ни в каком виде. Все реакторы станции остановлены с сентября и не производят радиоактивный йод. Поэтому в случае теракта выброса радиоактивного йода не будет, и защищать организм от него не придется.

При этом украинские врачи публикуют различные рекомендации для населения о том, как принимать йодид калия при аварии и в каких дозировках. Это запутывает украинцев: нужно ли всё-таки пить калия йодид при радиации, или нет?

Многие эксперты дают украинцам такую рекомендацию: купить калия йодид для собственного спокойствия и на случай неожиданных ситуаций, и хранить в домашней аптечке, но не пить без официального сообщения органов власти. Также строго запрещено принимать препарат для профилактики.

Терапевт, эндокринолог Марина Крапивнер в комментарии УНИАН отметила, что йодид калия защитит только от радиоактивного йода и только щитовидную железу.

"Никакие другие ткани и ни от каких других радиоактивных частиц калия йодид не поможет", - сказала она.

Когда нужно пить йод при радиации

Доктор Крапивнер рассказала, что принимать йодид калия стоит в первые полчаса после аварии и только по указанию органов власти. Только тогда польза от принятия лекарства превысит вред. Речь идет о приеме одной таблетки йодида калия.

Если же произошел теракт на Запорожской АЭС, но от официальных лиц не было оповещения о приеме йодида калия, то пить таблетки не нужно. Помните, что сам по себе этот препарат очень опасен для здоровья и может вызывать тяжелые побочные эффекты вплоть до летального исхода.

Кому нельзя пить йодид калия

Калий йодид нельзя пить людям после сорока лет, напоминает Марина Крапивнер: "После 40 лет считается, что люди выполнили свою репродуктивную функцию… После 40 лет мы уже не защищаем щитовидную железу от радиации". В таком возрасте прием калий йодида не принесет никакой пользы.

Также врач-эндокринолог предупреждает, что принимать йодид калия нельзя людям с гипертериозом и с аллергией на йод.

Ещё одна категория людей, которой препарат точно не понадобится - люди с удаленной щитовидной железой. Они вообще не способны усваивать радиоактивный йод без железы, поэтому и защищать организм от него им не нужно.

Почему нельзя пить жидкий йод

Марина Крапивнер предупреждает, что жидкий йод не заменяет йодид калия: "Это разные формы препарата. Обычный йод, которым мы мажем раны, не предназначен для внутреннего использования". Принимать йод внутрь крайне опасно для здоровья!

Не являются альтернативой калия йодида также йодомарин и раствор "Люголь". Они не защитят щитовидную железу от радиации, зато могут навредить самочувствию.

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