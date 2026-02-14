Правильное питание - основной элемент в поддержании здорового образа жизни.

Повышенное артериальное давление – это скрытая, но серьезная угроза для здоровья женщин, особенно после наступления менопаузы.

И хотя высокое давление часто протекает бессимптомно, оно незаметно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта – двух ведущих причин смертности среди женщин.

Ранее мы уже писали о том, что нельзя есть при гипертонии, а теперь же наоборот: редакция популярного журнала о здоровом питании "Eating Well" обратилась к кардиологам с просьбой назвать, что понижает давление в домашних условиях. Их ответы приведем в этой статье.

Видео дня

Что понижает давление быстро и кратковременно – список добавок

Рацион питания способен существенно повлиять на показатели артериального давления – и для этого не требуется полностью пересматривать меню. Регулярное употребление всего нескольких продуктов может существенно улучшить показатели давления за кратчайшие сроки.

Рассмотрим, что кушать, чтобы стабилизировать давление и поддержать общее состояние здоровья.

Ягоды

Ягоды богаты мощными растительными соединениями и не только приятны на вкус, но и весьма полезны.

Кардиолог Марк Кац, доктор медицинских наук, рекомендует выбирать фрукты с антиоксидантами, особенно ягоды.

Клинические данные показывают, что они могут помогать поддерживать нормальное давление у людей с гипертонией, благодаря полифенолам, которые поддерживают здоровье сосудов.

При этом даже замороженные ягоды сохраняют питательную ценность и отлично подходят для смузи, овсянки или йогурта.

Миндаль

В качестве удобного и питательного перекуса или дополнения к пище стоит обратить внимание на миндаль.

"Я рекомендую включать миндаль в рацион, поскольку исследования показывают, что его регулярное употребление поддерживает сердечно-сосудистое здоровье", – отмечает Кац.

Миндаль слегка снижает диастолическое давление и уровень холестерина. Эти орехи богаты полезными жирами, клетчаткой и минералами, особенно магнием, который расслабляет сосуды и поддерживает здоровый кровоток.

Что нужно для стабилизации давления в долгосрочной перспективе

Отдельные рекомендации кардиологов выходят за рамки простого увеличения потребления калия или ограничения соли. Речь идет о целостном подходе к питанию, гарантирующем лучшие результаты в долгосрочной перспективе.

Рассмотрим, какое полноценное блюдо и какой напиток нормализует давление при регулярном употреблении в пищу.

Морепродукты

"Морепродукты – один из самых полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы", – отмечает Джек Вольфсон, доктор остеопатии.

Особое значение имеют омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе: лососе, скумбрии, сельди, анчоусах и сардинах. "Омега-3 улучшают функцию эндотелия и повышают эластичность артерий", – поясняет Вольфсон.

Также морепродукты богаты аминокислотой таурином. "Таурин способствует выработке оксида азота и поддержанию нормального сосудистого тонуса", – добавляет он.

Ферментированные молочные продукты

Здоровье кишечника и здоровье сердца взаимосвязаны теснее, чем может показаться. "Микробиом кишечника и состояние желудочно-кишечного тракта напрямую влияют на артериальное давление", – утверждает Вольфсон.

Полезные кишечные бактерии помогают регулировать воспалительные процессы, улучшают усвоение минералов и уменьшают воздействие эндотоксинов, повреждающих сосуды.

В этой связи особого внимания заслуживают ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и кефир. Исследования показывают, что они могут оказывать благоприятное влияние на показатели артериального давления.

Важное примечание

Хотя давление также могут понижать чаи, например, каркаде (гибискус), зеленый чай, травяные чаи с ромашкой, боярышником или мятой, тем не менее вопрос для женщин в категории риска не должен звучать из разряда, какой чай понижает давление.

"Для женщин, стремящихся улучшить показатели давления, наибольшую доказательную базу имеет общий характер питания, а не какой-то один "волшебный" продукт", – подчеркивает Кац.

В конечном счете наилучший эффект достигается в рамках комплексной модели питания, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, нежирными молочными продуктами и орехами.

Вас также могут заинтересовать новости: