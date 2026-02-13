Что полезнее для здоровья, чечевица или нут: ученые дали четкий ответ

Они предупредили, что оба продукта являются настоящей находкой для здоровья и станут отличным дополнением в рационе любого человека.

Чечевица превосходит нут по показателям клетчатки, белка и железа, хотя нут также содержит полезные питательные вещества.

И чечевица, и нут могут стать полезным дополнением к рациону из цельных продуктов для большинства людей, пишет Verywellhealth.

В чечевице больше клетчатки

И нут, и чечевица являются хорошими источниками клетчатки, но в чечевице ее немного больше, чем в нуте.

Содержание клетчатки в порции (полстакана):

нут: 6 граммов;

зеленая чечевица: 8 граммов;

коричневая чечевица: 8 граммов;

красная чечевица: 5 граммов.

Существует несколько сортов чечевицы, и зеленая и коричневая чечевица содержат больше клетчатки, чем нут. Красная чечевица, однако, содержит всего 5 граммов клетчатки на полстакана в приготовленном виде, что меньше, чем в нуте.

Достаточное потребление клетчатки ежедневно связано с улучшением общего состояния здоровья и имеет ряд преимуществ, в том числе:

снижение риска хронических заболеваний;

улучшение метаболизма;

регулирование аппетита;

снижение воспаления;

сбалансированная микрофлора кишечника.

Сколько нужно есть клетчатки в день

Большинство людей потребляют всего около 15 граммов клетчатки в день. Однако, чтобы удовлетворить суточную потребность в клетчатке и получить пользу для здоровья, как детям, так и взрослым следует стремиться к потреблению 25-35 граммов клетчатки в день.

Чечевица содержит больше белка

По содержанию белка чечевица также занимает лидирующие позиции. Все сорта чечевицы содержат больше белка, чем нут, в порции в полстакана:

нут: 7 граммов;

зеленая чечевица: 9 граммов;

коричневая чечевица: 9 граммов;

красная чечевица: 12 граммов.

Белок считается строительным материалом всех клеток в организме, поскольку каждая клетка содержит и использует его.

Сколько нужно есть белка в день

Потребность в белке варьируется в зависимости от массы тела и других факторов, включая физическую активность. Общее правило - 0,8–1,6 грамма белка на килограмм массы тела в день.

Чечевица содержит больше железа

Чечевица также превосходит другие продукты по содержанию железа. В половине чашки вареной чечевицы содержится:

нут: 2 миллиграмма;

зеленая чечевица: 3,3 миллиграмма;

коричневая чечевица: 3 миллиграмма;

красная чечевица: 4 миллиграмма.

Железо - это минерал, который организм использует для производства определенного белка в красных кровяных клетках, известного как гемоглобин. Организм также использует железо для производства гормонов, что делает его необходимым для общего здоровья.

Сколько железа нужно в день

Потребность в железе варьируется в зависимости от возраста и пола, но, как правило, взрослым моложе 50 лет требуется 8-18 миллиграммов в день. Беременным женщинам требуется значительно больше – 27 миллиграммов в день.

Другие питательные вещества в чечевице и нуте

И чечевица, и нут богаты витаминами и минералами, содержат мало жира и мало калорий. В 100 граммах (примерно полстакана) нута и чечевицы содержатся следующие питательные вещества:

кальций: нут - 111 мг, чечевица - 62 мг

магний: нут - 135 мг, чечевица - 107 мг

фосфор: нут - 353 мг, чечевица - 374 мг

калий: нут - 1070 мг, чечевица - 949 мг

цинк: нут - 3,12 мг, чечевица - 3,86 мг

марганец: нут - 3,58 мг, чечевица - 1,57 мг

Нут и чечевица также являются богатыми источниками витаминов группы В и антиоксидантов, при этом нут содержит значительное количество полезных жиров и витаминов А, Е и С.

Как выбрать между нутом и чечевицей

Если главная цель - увеличить потребление белка, клетчатки и железа, чечевица предлагает больше на порцию. Но поскольку оба продукта являются хорошими источниками всех трех питательных веществ, выбор того, что вам больше нравится, может зависеть от вкусовых качеств.

В целом, включение обоих продуктов в рацион принесет только пользу здоровью.

