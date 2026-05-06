Может ли авокадо продлить жизнь: новое исследование дало четкий ответ

Авокадо стал очень популярен и его едят много людей, но так ли на самом деле он полезен для здоровья? Вот что выяснили ученые.

Диетологи утверждают, что употребление одного авокадо в день может продлить жизнь и улучшив общее качество питания.

Группа ученых из Университета штата Пенсильвания провела исследование, чтобы выяснить, правдиво ли это утверждение, пишет Earth.

"Авокадо - это продукт, богатый питательными веществами, содержащий много клетчатки. Мы хотели выяснить, приведет ли регулярное употребление этого продукта к улучшению качества питания", - объяснила доцент кафедры нутрициологии Университета штата Пенсильвания Кристина Петерсен, которая возглавила исследование.

В исследовании приняли участие 1008 человек, разделенных на две группы. Одна группа продолжала свой обычный рацион и ограничила потребление авокадо в течение 26-недельного исследования. Другая группа добавляла один авокадо в день к своим блюдам.

Исследователей удивило то, как участникам удалось улучшить качество своего питания.

"Мы установили, что участники использовали авокадо в качестве заменителя некоторых продуктов с высоким содержанием рафинированных злаков и натрия", - поделилась Петерсен.

Хотя авокадо способствовало увеличению потребления овощей, люди также заменяли менее полезные продукты этим богатым питательными веществами фруктом.

Ученые отметили,что плохое качество питания увеличивает рис таких заболеваний, как болезни сердца, диабет 2 типа и заболевания почек.

"Улучшая качество питания, мы можем помочь снизить риск развития этих заболеваний и продлить продолжительность здоровой жизни", - сделала вывод Петерсен.

Недавно диетологи назвали 5 продуктов, в которых калия намного больше, чем в авокадо. Они отметили, что калий – это важный минерал, участвующий почти во всех процессах организма, поэтому так важно есть продукты, которые его содержат.

Также ученые поделились, что нужно есть для здоровья сердца. В частности, диетолог назвала продукт №1. Она добавила, что он весьма доступен, но при его выборе в магазине стоит быть внимательным.

