Программу 'Доступные лекарства' расширят: Свириденко рассказала, какие препараты добавят

Предполагается, что это произойдет с 1 июля этого года.

С 1 июля готовится расширение программы "Доступные лекарства", в которую будет добавлено значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, доступным в Украине. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Получить их можно будет бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту", – отметила она.

В сообщении говорится, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной около 60% смертей в Украине.

"Ежегодно более 800 тысяч человек получают диагноз ишемической болезни сердца, почти 50 тысяч – инфаркт. Значительную часть случаев можно предотвратить при условии регулярного лечения и контроля", – рассказала премьер.

Свириденко сообщила, что во втором полугодии в программу "Доступные лекарства" войдут препараты по всем доступным в Украине действующим веществам, необходимым для амбулаторного лечения таких заболеваний в соответствии с медицинскими протоколами. Она поручила Министерству здравоохранения провести консультации с рынком и подготовить решение для запуска.

Как сообщал УНИАН, программа "Доступные лекарства" постоянно расширяется. По данным правительства, ею уже воспользовались 6,18 млн украинцев, препараты доступны в 17 348 аптеках. В программе уже 748 позиций, наибольший спрос – на препараты для сердечно-сосудистых заболеваний.

В Минздраве рассказали, как получить препараты по программе "Доступные лекарства". Сначала нужно обратиться к врачу и получить электронный рецепт, затем пойти в аптеку, участвующую в программе реимбурсации "Доступные лекарства", и получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

Министерство уточнило, что механизм возмещения стоимости (реимбурсации) распространяется на препараты, применяемые при лечении:

сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;

хронических заболеваний нижних дыхательных путей;

сахарного диабета 1-го и 2-го типов, несахарного диабета;

болезни Паркинсона;

расстройств поведения и психики, эпилепсии.

Также по программе можно получить препараты для лечения пациентов в посттрансплантационном периоде, для лечения боли и оказания паллиативной помощи, тест-полоски для определения уровня глюкозы для индивидуального глюкометра.

