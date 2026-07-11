Летучие мыши могут стать источником 'эликсира жизни' и путем к долголетию без болезней

Невероятную устойчивость летучих мышей к болезням объясняет белок ASC2, открытый в 2023 году.

Летучие мыши могут стать "будущим человеческой медицины", пишет газета The Telegraph, корреспондент которой побывал в уникальной колонии летучих мышей в Сингапуре. Таких колоний в мире единицы. В Сингапуре, например, в неволе содержатся около 200 летучих мышей. Причем в природе было выловлено всего 19 из них, и со временем мыши дали потомство.

Колония является предметом углубленного изучения для ученых. Они пытаются дать ответы на вопросы, как эти животные противостоят вирусам, в том числе Эболе и вирусу бешенства, а также могут регулировать воспаления, избегать диабета и рака. При этом летучие мыши живут до 40 лет, и это единственное исключение в природе для животных небольшого размера. Переводя на человеческие рамки, это все равно, что люди бы жили до 240 лет.

Важно при этом то, что организм летучих мышей может справляться с воспалением - это постоянная, вялотекущая активация имунной системы. Современная медицина называет ее одной из главных причин старения. С хроническим вялотекущим воспалением связаны многие заболевания – от подагры и псориаза до болезней сердца, диабета и деменции.

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Один из ведущих экспертов мира в области изучения летучих мышей профессор Линьфа Ван рассказал журналистам об экспериментах. Например, во время его работы в Австралии летучих мышей намеренно заражали смертельными вирусами, а они при этом не проявляли никаких симптомов. В том числе при заражении вирусами, которых нет в Австралии. Он говорит, что геном летучих мышей уникален, но еще не расшифрован до конца, и людям еще только предстоит открыть их секреты. Хотя команда профессора уже "внесла значительный вклад в понимание современных механизмов иммунного и воспалительного ответа летучих мышей на инфекцию".

Разгадка здорового старения летучих мышей

Один из прорывов в их работе был в 2023 году, когда команда опубликовала статью в журнале Cell, посвященную обнаружению белка под названием "ASC2". Это механизм, ответственный за подавление воспалительной реакции у летучих мышей, который объясняет их невероятную устойчивость. Он также может играть ключевую роль в их здоровом старении.

У людей также есть ген ASC2, но исследователи предположили, что у летучих мышей он стал более мощным, потому что они – единственные млекопитающие, способные летать. Это подвергает их организм огромному физиологическому стрессу – теория заключается в том, что летучие мыши в течение миллионов лет эволюционировали, чтобы подавлять свой воспалительный иммунный ответ и справляться с ним.

У людей иммунный ответ не так хорошо контролируется. Белок помогает нам бороться с патогенами и восстанавливать поврежденные ткани, он также старит нас. А иногда заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме, вызывая "цитокиновый шторм".

В статье исследователи рассказали, как генетически модифицировали обычных лабораторных мышей, добавив им этот белок. При тестировании мыши демонстрировали схожую с летучими мышами воспалительную защиту: смертность от вируса гриппа снизилась со 100 до 50 процентов. Лабораторные тесты с клетками человека показали аналогичный эффект.

Следующий шаг

Ученые рассказали, что готовятся провести клинические испытания. Они хотят проверить, будет ли белок ASC2 также замедлять воспаление у человека, как у летучих мышей. Планируется создать лекарственные препараты, которые помогут бороться с хроническими заболеваниями.

На данный момент наиболее продвинутым в разработке является противовоспалительный препарат PS1001, созданный на основе исследований ASC2. Препарат имитирует биологические процессы у летучих мышей, что позволяет создать средство, способное одновременно бороться с несколькими воспалительными заболеваниями. Токсикологические исследования уже ведутся, а клинические испытания на людях запланированы на начало 2027 года.

Как летучие мыши стали переносчиком коронавируса

Напомним, что во время пандемии коронавируса, один из подвидов этого вируса циркулировал среди летучих мышей. При этом мутации вируса могли использовать новые способы для заражения человеческих клеток. Это свидетельствует о том, что подобные вирусы могут развивать различные механизмы для заражения клеток.

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