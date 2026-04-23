Коронавирус летучих мышей мутирует для новых попыток заражения людей, - исследование

Коронавирус, циркулирующий среди летучих мышей, может использовать новые способы для заражения человеческих клеток. Об этом свидетельствует новое исследование, пишет The Telegraph.

В работе, опубликованной в Nature, ученые проанализировали спайковые белки коронавирусов, которые переносят летучие мыши в Кении. Именно эти участки, связывающиеся с рецепторами, позволяют вирусам проникать в клетки человека.

Исследователи обнаружили, что один из вирусов – CcCoV-KY43, найденный у летучих мышей на юго-востоке страны, – эволюционировал и приобрел новый механизм взаимодействия с человеческими клетками. Этот способ отличается от того, который использует COVID-19, вызываемый вирусом SARS-CoV-2.

Хотя на данный момент нет доказательств, что этот вирус уже передался человеку, результаты исследования имеют важное значение для подготовки к возможным пандемиям как в Кении, так и во всем мире. Они свидетельствуют о том, что подобные вирусы могут развивать различные механизмы для заражения клеток.

По словам профессора Стивена Грэма из Кембриджского университета, осознание потенциального риска позволяет лучше подготовиться к нему.

Исследование было направлено на изучение альфакоронавирусов – менее исследованной группы, чем бета-коронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2. Ученые проанализировали около 2000 генетических последовательностей из базы данных GenBank, после чего отобрали 40 спайковых белков, отражающих генетическое разнообразие этих вирусов.

Далее эти белки интегрировали в безопасные для лаборатории псевдовирусы и протестировали на способность взаимодействовать с рецепторами различных видов. В большинстве случаев связывание с человеческими клетками не происходило – исключением стал именно CcCoV-KY43.

Профессор Венди Баркли из Имперского колледжа Лондона отметила, что все открытия были сделаны без работы с опасными вирусами. По ее словам, использование современных подходов позволило воссоздать безопасные аналоги вируса, которые не представляют угрозы для человека.

Исследователи подчеркивают, что их работа создает основу для раннего выявления потенциальных угроз еще до того, как вирус передастся человеку. В то же время анализ образцов крови в Кении не выявил следов заражения этим вирусом среди людей.

"Это не новый COVID-19", – подчеркнул вирусолог Далан Бейли из The Pirbright Institute. Он пояснил, что для полноценного заражения и распространения вируса необходимо пройти еще много этапов.

В то же время эксперты отмечают: исследование демонстрирует, насколько гибкими могут быть такие вирусы, и почему за ними необходимо постоянно следить. В частности, профессор Стюарт Нил из Королевского колледжа Лондона отметил, что пока остается открытым вопрос, способен ли этот вирус размножаться в организме человека и передается ли он другим млекопитающим в регионе.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирован коронавирус Цикада, возникший в Африке в 2024 году и распространяющийся по миру. Дело в том, что COVID-19 постоянно мутирует, и новый штамм является лишь одним из многих. В научной среде разновидность получила название ВА.3.2 и, вероятно, может быть особенно опасной для детей. Ученые не выделяют особых признаков, по которым определяется Цикада – симптомы у него такие же, как и у всех коронавирусов: высокая температура, кашель, болезненные ощущения в носоглотке и горле, заложенный нос, ломота в мышцах, общая слабость, одышка и диарея.

