Диетологи назвали 8 самых полезных кусков красного мяса

Отдельные куски красного мяса могут быть самой полезной частью здорового рациона, если правильно выбирать и соблюдать умеренность.

Диетологи назвали несколько вариантов мяса с высоким содержанием белка и относительно низким количеством жира – среди них разные куски говядины, свинины и даже оленина.

Красное мясо традиционно считается одним из главных источников важных для организма человека микроэлементов – прежде всего железа, цинка и витамина B12. Они необходимы для образования эритроцитов крови, поддержания уровня энергии и нормальной работы иммунной системы. Национальный институт здоровья отмечает, что железо играет ключевую роль в транспортировке кислорода по организму и поддержании клеточного обмена. В то же время диетологи подчеркивают, что самыми полезными являются постные куски мяса с наименьшим содержанием насыщенных жиров:

1. Верхняя часть говяжьей вырезки (top sirloin) содержит много белка и относительно небольшое количество жира.

Видео дня

2. Глазковая часть говядины (eye of round) – один из самых постных кусков говядины.

3. Нижняя часть говяжьего окорока (bottom round roast) – доступный и нежирный кусок мяса с высоким содержанием белка.

4. Верхняя часть говяжьего окорока (top round roast) считается постной и менее калорийной пищей.

5. Говяжья вырезка (beef tenderloin) – мягкое мясо с относительно низким содержанием насыщенных жиров.

6. Свиная вырезка (pork tenderloin) – один из самых постных вариантов свинины.

7. Свиная корейка или отбивная (pork loin chop) богата белком и витаминами группы B.

8. Вырезка из оленины (venison tenderloin) – один из самых диетических видов красного мяса с очень низким содержанием жира.

Именно эти восемь вариантов специалисты считают более полезными среди красного мяса, поскольку они содержат много белка и микроэлементов, но меньше насыщенных жиров по сравнению с другими кусками. Результаты ряда научных работ показывают, что красное мясо может приносить пользу при умеренном потреблении и в составе сбалансированного рациона.

Научные доказательства

Так, систематический обзор и метаанализ, опубликованный в журнале Nutrition Reviews, показал, что увеличение потребления красного мяса может повышать уровень гемоглобина и ферритина в организме. Это связано с сочетанием железа, цинка и витаминов группы B, которые участвуют в синтезе гемоглобина.

Другие данные получены в клиническом исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition в 2025 году. В ходе эксперимента ученые сравнили влияние блюд из говядины и растительных заменителей мяса на здоровье женщин с низкими уровнями ферритина. Исследование показало, что регулярное употребление говядины не увеличивало кардиометаболические риски по сравнению с растительными заменителями.

Также исследование с участием более 3600 человек, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что включение красного мяса в рацион связано с более высоким уровнем ключевых микронутриентов, в том числе витамина B12, цинка, селена и железа. При этом умеренное потребление мяса не было связано с ухудшением состояния кишечной микрофлоры.

Сколько красного мяса можно есть

Несмотря на пользу, специалисты рекомендуют соблюдать умеренность. По рекомендациям American Institute for Cancer Research и World Cancer Research Fund, потребление красного мяса стоит ограничивать примерно тремя порциями в неделю (около 350–500 граммов в готовом виде). Эксперты также советуют отдавать предпочтение свежему мясу и избегать переработанных продуктов, таких как колбасы, сосиски и котлеты, которые могут содержать большое количество соли и насыщенных жиров.

В итоге специалисты сходятся во мнении: красное мясо может быть частью здорового питания, если выбирать постные куски, соблюдать умеренность и правильные способы приготовления – запекание или тушение вместо жарки на масле.

Какое бюджетное мясо можно использовать в рационе

Ранее ученые окончательно определились, какое мясо самое полезное для человека. Выбор наиболее полезных видов мяса помогает увеличить потребление белка, сохраняя относительно низкий уровень калорийности пищи. Постные части помогают организму поддерживать мышечную массу и продлевает чувство сытости.

Также эксперты рассказали, в каких колбасных изделиях наибольшее количество белка и как их выбирать. Для выбора самых полезных мясных деликатесов нужно внимательно читать этикетки и избегать избытка соли, насыщенных жиров и консервантов.

