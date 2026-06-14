Что пить для нормального артериального давления: диетологи назвали сок №1

Этот сок нужно пить по утрам, а эффект от его употребления проявляется уже через 3 часа.

Высокое кровяное давление является одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Но диетологи утверждают, что помочь поддерживать здоровье сердца может простой напиток, который нужно пить по утрам.

Речь идет о свекольном соке. Эксперты отметили, что этот напиток способен не только поддерживать артериальное давление в норме, но и оказывать быстрый эффект, пишет Eatingwell.

По словам диетолога Киран Кэмпбелл, свекла богата нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество помогает расслаблять и расширять кровеносные сосуды, благодаря чему кровь циркулирует свободнее, а нагрузка на сердце уменьшается.

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Исследования показали, что употребление свекольного сока может способствовать снижению артериального давления уже через несколько часов. Максимальный эффект, как правило, наблюдается примерно через 3 часа после приема напитка.

Кроме того, ученые выяснили, что регулярное употребление свекольного сока снижает давление в среднем на 5 мм ртутного столба. Даже такой показатель способен уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, доказали исследования.

Еще одним преимуществом свекольного сока является высокое содержание антиоксидантов. Они помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом, которые негативно влияют на состояние сосудов и могут способствовать развитию гипертонии.

Также свекла считается хорошим источником калия – минерала, который помогает организму выводить избыток натрия. Это способствует уменьшению задержки жидкости и дополнительному снижению нагрузки на сосудистую систему. Исследования установили, что чашка сырого сока свеклы содержит около 442 мг калия, что составляет почти 10% от суточной потребности.

Другие советы диетологов, как бороться с гипертонией

Среди полезных утренних привычек специалисты также называют употребление чая, богатого антиоксидантами, сбалансированный завтрак с продуктами, содержащими калий, магний и омега-3 жирные кислоты, а также ежедневные прогулки продолжительностью не менее 20 минут.

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Ранее кардиолог назвал закуску №1, которую нужно есть для нормального коровяного давления. Он поделился, что эта закуска всегда у него под рукой и для ее приготовления не требуется никакой подготовки.

Кроме того, диетолог назвала продукт №1, который нужно есть для здоровья сердца. Этот продукт доступен, но при его выборе в магазине стоит быть внимательным.

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